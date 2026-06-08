Conozca la programación de cortes de agua en barrios de Bogotá, Cajicá y Soacha del 9 al 12 de junio de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce los cortes de agua en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá y Soacha en Cundinamarca, programados durante la semana del 9 al 12 de junio de 2026, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios de Bogotá y de los municipios de Cajicá y Soacha con cortes de agua del 9 al 12 de junio de 2026

Martes 9 de junio de 2026

Localidad de Chapinero

Juan XXIII, Los Olivos, El Castillo, Nueva Granada y Chapinero. De la calle 49 a la calle 74, entre la carrera 1 y la carrera 5. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita Suba. De la carrera 150B a la carrera 160B, entre la calle 129B y la calle 140. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

El Plan, Gilmar y Portales del Norte. De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 147 y la calle 167. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Miércoles 10 de junio de 2026

Localidad de Engativá

Europa, La Estradita, San Joaquín y Bosque Popular. De la calle 63 a la calle 66, entre la carrera 68 y la carrera 72. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 y la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Kennedy

Socorro. De la calle 45 Sur a la calle 57 Sur, entre la carrera 77G y la carrera 78. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Altamira. De la avenida carrera 13B Este a la carrera 11 Este, entre la calle 42A Sur y la calle 44B Sur. Desde las 9:00 a. m. por 12 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Municipio de Cajicá

Municipio de Cajicá. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Usaquén

Estrella del Norte y Las Orquídeas. De la carrera 15 a la carrera 19, entre la calle 153 y la calle 164. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

San José de Bavaria y Villa del Prado. De la carrera 58 a la carrera 80, entre la calle 170 y la calle 183. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 11 de junio de 2026

Localidad de Chapinero

Mariscal Sucre. De la calle 43 a la calle 47, entre la carrera 1 y la carrera 2 Este. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Chicó Norte III Sector y Santa Bibiana. De la carrera 11B a la carrera 45, entre la calle 92 y la calle 104. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector. De la carrera 8A a la carrera 15, entre la calle 88 y la calle 100. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal. De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la carrera 68 y la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Soacha

Julio Rincón y Santillana. De la carrera 9 Este a la carrera 21 Este, entre la calle 40 y la calle 56. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

León XIII. De la carrera 4 a la carrera 23B, entre la diagonal 37 y la calle 56B. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Santa Fe, Vitelma y La María. De la avenida calle 11 Sur a la calle 1F, entre la carrera 3 y la transversal 11 Este. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Localidad de Usme

La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II, Barranquillita y Duitama. De la carrera 14 a la carrera 5, entre la calle 77 Sur y la calle 65 Sur. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Engativá

Minuto de Dios, La Española, Andalucía, Primavera Norte, Cerezos, Bachué, Compartir, Bochica, Ciudadela Colsubsidio, Villas de Granada, La Perla y Aguas de La Sabana. De la calle 80 a la calle 90, entre la carrera 72 y la carrera 114. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Jaime Garzón, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Comuna 4 – Soacha), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazucá E.A.A.B., Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra y Villas de Casaloma. Área Sierra Morena III: de la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre la carrera 74C y la carrera 78H. Área Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: de la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre la carrera 74C y la carrera 78H. Área Santo Domingo Nuevo 1: de la calle 75C Sur a la calle 37, entre la carrera 11E y la carrera 74C. Área Santo Domingo Nuevo 2: de la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre la transversal 14E y la carrera 77C. Desde las 2:00 p. m. por 4 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Mónaco y Batán. De la carrera 45 a la carrera 55, entre la calle 111 y la calle 127. Desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Tibabita Rural. De la carrera 7 a la carrera 45, entre la calle 192 y la calle 201. Desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Viernes 12 de junio de 2026

Localidad de Engativá

Palo Blanco, El Laurel y Bonanza. De la calle 63 a la calle 66, entre la carrera 68 y la carrera 72. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Álamos. De la calle 63 a la calle 68, entre la carrera 86 y la carrera 96. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a empates de red de acueducto.

Ferias Occidental. De la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 69H y la carrera 70. Desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Bonanza, Las Ferias, Palo Blanco, Alejandría, Marcela, CAMI Las Ferias y Compensar Calle 80. De la calle 72A a la calle 80, entre la carrera 72 y la avenida carrera 68. Desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante los cortes de agua