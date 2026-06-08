    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026 en Bogotá y Cajicá

    Ariel Cabrera Publicado el

    -(Foto EAAB). Este martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Cajicá, Cundinamarca (miércoles), por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 9 de junio de 2026

    Chapinero

    Juan XXIII, Los Olivos, El Castillo, Nueva Granada y Chapinero.
    De la calle 74 a la calle 49, entre carrera 1 a la carrera 5.
    09:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento Preventivo

    Suba

    Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita Suba.
    De la carrera 150B a la carrera 160B, entre calle 129B a la calle 140.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    El Plan, Gilmar y Portales del Norte.
    De la carrera 72 a la carrera 75, entre calle 147 a la calle 167.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Miércoles 10 de junio de 2026

    Engativá

    Europa, La Estradita, San Joaquín y Bosque Popular.
    De la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72.
    09:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas.
    De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre carrera 10 a la carrera 14.
    07:00 a.m.
    27 horas
    Empates red de acueducto

    Kennedy

    Socorro.
    De la calle 45 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 77G a la carrera 78.
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    San Cristóbal

    Altamira.
    De la avenida carrera 13B Este a la carrera 11 Este, entre calle 42A Sur a la calle 44B Sur.
    09:00 a.m.
    12 horas
    Empates red de acueducto

    Usaquén

    Estrella del Norte y Las Orquídeas.
    De la carrera 15 a la carrera 19, entre calle 153 a la calle 164.
    08:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Suba

    San José de Bavaria y Villa del Prado.
    De la carrera 58 a la carrera 80, entre calle 170 a la calle 183.
    08:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Cajicá, Cundinamarca

    Municipio de Cajicá.
    10:00 a. m.
    4 horas
    Verificación Macromedidor

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

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