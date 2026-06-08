Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026 en Bogotá y Cajicá

-(Foto EAAB). Este martes 9 y miércoles 10 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Cajicá, Cundinamarca (miércoles), por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Martes 9 de junio de 2026

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Chapinero

Juan XXIII, Los Olivos, El Castillo, Nueva Granada y Chapinero.

De la calle 74 a la calle 49, entre carrera 1 a la carrera 5.

09:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento Preventivo

Suba

Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita Suba.

De la carrera 150B a la carrera 160B, entre calle 129B a la calle 140.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

El Plan, Gilmar y Portales del Norte.

De la carrera 72 a la carrera 75, entre calle 147 a la calle 167.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Miércoles 10 de junio de 2026

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Engativá

Europa, La Estradita, San Joaquín y Bosque Popular.

De la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72.

09:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortúa, Ciudad Berna y Caracas.

De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre carrera 10 a la carrera 14.

07:00 a.m.

27 horas

Empates red de acueducto

Kennedy

Socorro.

De la calle 45 Sur a la calle 57 Sur, entre carrera 77G a la carrera 78.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal

Altamira.

De la avenida carrera 13B Este a la carrera 11 Este, entre calle 42A Sur a la calle 44B Sur.

09:00 a.m.

12 horas

Empates red de acueducto

Usaquén

Estrella del Norte y Las Orquídeas.

De la carrera 15 a la carrera 19, entre calle 153 a la calle 164.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

San José de Bavaria y Villa del Prado.

De la carrera 58 a la carrera 80, entre calle 170 a la calle 183.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Cajicá, Cundinamarca

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Municipio de Cajicá.

10:00 a. m.

4 horas

Verificación Macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.