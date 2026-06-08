Cortes de luz este martes 9 de junio de 2026 en Bogotá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 9 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Andalucía II. De la carrera 77 a la carrera 79, entre la calle 58 Sur y la calle 61 Sur. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Cementerio Jardines Apogeo. De la calle 56 Sur a la calle 58 Sur, entre la carrera 74 y la carrera 76. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Quirigua Oriental. De la carrera 88 a la carrera 90, entre la calle 79 y la calle 81. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Alquería La Fragua II. De la calle 39 Sur a la calle 41 Sur, entre la carrera 67 y la carrera 69. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Patio Bonito. De la carrera 85 a la carrera 88, entre la calle 25 Sur y la calle 27 Sur. Desde las 7:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Tintalá. De la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 5 y la calle 7. Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio San José – Vereda Sector. De la calle 168 a la calle 170, entre la carrera 57 y la carrera 59. Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Niza Sur. De la calle 126 a la calle 128, entre la carrera 69 y la carrera 71. Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 m.

Localidad de Sumapaz

Lagunitas. Veredas Lagunitas. Desde las 9:45 a. m. hasta las 6:30 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio San Luis. De la calle 60 a la calle 62, entre la carrera 21 y la carrera 23. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Ciudad Salitre Sur Oriental. De la calle 21 a la calle 23, entre la carrera 65 y la carrera 67. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Samoré. De la calle 48 Sur a la calle 50 Sur, entre la carrera 25 y la carrera 27. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Cedro Narváez. De la calle 143 a la calle 145, entre la carrera 8 y la carrera 10. Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Barrio Santa Bárbara Oriental. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 118 y la calle 121. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Vereda Los Soches, barrio El Bosque Sur Oriental Rural I. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Vereda El Porvenir, barrio El Porvenir de Los Soches. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Vereda Rincón Grande, barrio El Uval Rural. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:45 p. m.

Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca

De la calle 6 a la calle 8, entre la carrera 13 y la carrera 16. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.