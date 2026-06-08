-Dólar TRM: $ 3,588.09 (vigente 9 de junio)

-Euro $ 4,138.20

-Bitcoin US$ 63.199,30

Tasa de Interés

-DTF: 9,93%

-UVR: $ 413,04

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,03

-Petróleo Brent US$ 91,21

-Oro-Compra Banco de la República $ 489.701,18