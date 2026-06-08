    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,588.09 (vigente 9 de junio)
    -Euro $ 4,138.20
    -Bitcoin US$ 63.199,30

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,93%
    -UVR: $ 413,04
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,03
    -Petróleo Brent US$ 91,21
    -Oro-Compra Banco de la República $ 489.701,18

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