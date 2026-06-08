Así luce la avenida Laureano Gómez entre las calles 170 y 193

Foto: IDU.

La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán entregó y habilitó completamente la avenida Laureano Gómez (carrera 9) entre las calles 170 y 193, en la localidad de Usaquén. Hoy se transforma en un corredor moderno, con 2,3 kilómetros de ciclorruta, 387 árboles, 2,3 kilómetros de vía con 6 carriles y 2 calzadas, 254 luminarias nuevas y 23 000 m2 de espacio público. ¡Al final de este artículo encuentras una galería del evento de habitlitación de la av. Laureano Gómez!

“Rescatamos la avenida Laureano Gómez, una obra que se había convertido en un verdadero viacrucis para la localidad de Usaquén, fue contratada en el año 2017 y debería estar lista en el 2020, la comunidad ha sufrido este retraso por más de seis años. Cuando llegamos estaba varada por múltiples problemas: temas de redes, hundimientos, entre otros. Resolvimos todos esos problemas y logramos habilitar gradualmente. Habilitamos el último tramo para saldar una deuda histórica que tenía la ciudad con esta comunidad de Usaquén”, destacó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La av. Laureano Gómez (carrera 9) entre calles 170 y 193 es una realidad

La habilitación completa de este corredor descongestiona las arterias principales del norte de la ciudad: la carrera Séptima, la autopista Norte y la avenida Boyacá. El cambio en la rutina diaria será inmediato y profundo: los ciudadanos ahorrarán entre 35 y 45 minutos en cada viaje, un tiempo valioso que se recupera para la vida, el descanso y la familia.

El proyecto lo recibió el alcalde Carlos Fernando Galán en enero de 2024 con múltiples problemas. Gracias a una decidida estrategia de gerencia en territorio, liderada por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, que incluyó visitas constantes en campo, un seguimiento milimétrico y la articulación con diversas entidades, se logró destrabar los complejos cuellos de botella técnicos que se presentaron, como la red matriz de la línea Tibitoc y colectores de agua, para culminar la de ejecución de obra y cumplirle a los ciudadanos de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez, Lijacá, Verbenal, Buenavista, entre muchos otros de Usaquén.

Es importante mencionar que este corredor vial rinde homenaje a la biodiversidad de la Sabana a través de 1413 metros cuadrados de murales artísticos a cargo del colectivo Monster Paint.