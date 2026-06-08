Petro, el único que no reconoce resultado de la primera vuelta presidencial; reitera que hubo fraude, contrario a Cepeda, su candidato

–Mientras que su candidato, Iván Cepeda, reconoce los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial del 31 de mayo, su jefe de campaña, el presidente Gustavo Petro, no. Sigue insistiendo en que hubo fraude, citando «5.300 mesas con 600.000 votos de un candidato sobre el otro, con un total de votantes por mesa que es imposiblemente humano y físico de alcanzar pero si alcanzable por manipulación algorítmica».

COMUNICADO Bogotá D. C., 7 de junio de 2026. Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas. En mi condición de candidato… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 8, 2026

El primer mandatario insiste en que «el centro del problema es el software privado de los hermanos Bautista ahora investigados en México y vinculados por estafa en EE.UU».

Al respecto, precisa en extensa nota en su cuenta en X, que en el sistema electoral colombiano, como en muchas instituciones más, hay una toma corrupta».

No obstante advierte que «la justicia, que es una institución colombiana, fallará en su momento y no interrumpe la segunda vuelta, donde se deben tomar todos los correctivos», y añade:

«El posible nuevo modelo de corrupción, ya no se corrige comparando E14 con votos de mesa como debe hacerse ahora con 240.000 testigos electorales, el Pacto solo tuvo 25.000 mal entrenados, y por eso no hubo casi impugnaciones de mesa, pero además deben compararse los E11″.

Por ello, pide a la registraduría que los publique o los entregué al proceso que ha iniciado junto con los códigos fuente de los softwares.

Petro subraya que el centro del problema del sistema electoral vigente no está en la ley y las normas de la institución sino en el desacato a la justicia de mantener el software privado de los hermanos Bautista ahora investigados en México y vinculados por estafa en EE.UU».

Dice que estas evidencias que denuncia «no atacan instituciones sino que pueden salvarlas si la ciudadanía toma nota. Nosotros no solo protegemos la constitución de 1991 y sus instituciones sino que la queremos hacer real y viva todos los días.

Además se remonta al pasado: «Yo nunca acepté el resultado de las elecciones del 19 de abril de 1970, y mucho tiempo después varios de sus protagonistas lo confesaron. Ese fraude nos llevó a las armas y a crear el M19 quien con su proceso de paz cambió la constitución en una asamblea constituyente por voto popular libre que derivó la antidemocrática constitución de 1886 con su estado de sitio permanente».

Y complementa: «Así que la excusa falsa de atacar las instituciones que he protegido al máximo no se puede exponer para abrirle el paso a quienes las van a destruir todas por fascismo y odio a los derechos de la gente trabajadora y humilde de Colombia, a la que antes asesinaban en masa».

Finalmente reseña: «Quitar las instituciones del 40% del estado no es sino acabar la posible garantía de derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, las pensiones que entregarían al mercado y los negocios».

Las precisiones las hizo el mandatario al replicar un este comentario:

El reconocimiento de los resultados electorales que hace Cepeda hoy llega días después de que observadores internacionales aseguraran que los resultados son legítimos, días después del escrutinio, días después de haberse sumado a la teoría del fraude promovida por el presidente,… — Sandra Borda ?? (@sandraborda) June 8, 2026

En otra nota, el jefe del Estado Gustavo Petro se explaya sobre su Asamblea Constituyente para reiterar que la propuso porque las reformas sociales las hundió un presidente del Senado con trampa.

Señala, además, que las últimas elecciones parece que mostraron que una buena parte del país no prioriza las reformas sociales a su favor, sino al contrario, quieren desmontar el estado social de derecho y la constitucion de 1991 para llevarnos a la de 1886 y peor aún, a sistemas verdaderamente fascistas.

Dice que con un apoyo tan fuerte de la población al fascismo no es posible adelantar una constituyente progresista, de avanzada y en favor del mismo pueblo que por diversas razones, entre ellas la compra del voto, vota por el fascismo.

«Ayudaríamos a llevar a Colombia al abismo que quieren. Por eso pedí al comité ciudadano por la Constituyente retirar la propuesta»!.

Este trino fue una respuesta a su «excompañero» Carlos de Roux, para pedirle: «no ponga videos míos tomados antes de mi decisión de suspender el proceso constituyente».

“Es absolutamente fundamental […] hacer una asamblea nacional constituyente” (05.06.2026). ¿Así, o más clarito?: pic.twitter.com/C8NCsHDpst — Carlos V. de Roux (@CVderoux) June 7, 2026

La víspera, el presidente Gustavo Petro reaccionó a una valla que alguien entronizó en algún lugar de la patria, y defiende al filósofo.

Ni Rubio se atrevió a decir esto, en una valla que es un delito pero el CNE y la fiscalía no se mueven porque cayeron en manos vampiras. Así manipulan la mente humana con una enorme mentira, pues yo no pertenecí a guerrilla alguna sino a un ejército de Bolívar porque Bolívar… pic.twitter.com/0afHtQDksb — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 7, 2026

Previamente, el mandatario trinó:

«Los estafadores cuentan los votos en Colombia. Y ya se demostró que en 5.300 mesas votaron los 600.000 que sobrepasaron a Cepeda en consulados colombianos en EEUU y otras mesas, pero en una cantidad tal que era imposible que humanos pudieran votar en esa cantidad.

He pedido que la justicia examine con técnicas informaticas forenses los softwares de conteo y escrutinio, dado que solo habían 25.000 testigos del Pacto cuando eran 122.000 mesas y no sabían impugnar, y por eso se jactan de la coincidencia del escrutinio y el conteo, cuando el problema fue que no hubo impugnaciones porque no hubo testigos y las mesas no impugnadas no se escrutan. Errores estratégicos que deben repararse en segunda vuelta, Pero el daño está hecho».