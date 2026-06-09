Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio para este martes 9 de junio de 2026
Foto: TransMilenio.
Te presentamos información relevante en materia de movilidad para este martes 9 de junio de 2026. Durante la mañana se reporta alta congestión en la malla vial de la avenida NQS con calle 33, sentido sur – norte.
Por esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio.
Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este martes 9 de junio de 2026
Avenida NQS con calle 33
Corte 10:35 a. m.
Mejora la movilidad en el punto. El sistema opera con normalidad.
Corte 8:40 a. m.
Por problemas en la malla vial de la avenida NQS con calle 33, sentido sur – norte, hay alta congestión en el punto.
Los buses de TransMilenio que operan la estación Av. El Dorado salen al carril mixto para reducir la congestión e ingresan nuevamente al carril exclusivo antes de la estación Universidad Nacional.
Todas las estaciones del Sistema prestan su servicio.