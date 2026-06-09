    • Tarancón Colprensa
    Bogotá

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio para este martes 9 de junio de 2026

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenioFoto: TransMilenio.

    Te presentamos información relevante en materia de movilidad para este martes 9 de junio de 2026. Durante la mañana se reporta alta congestión en la malla vial de la avenida NQS con calle 33, sentido sur – norte.

    Por esta situación hay afectación en algunas rutas de TransMilenio.

    Estado de las vías y TransMilenio en Bogotá para este martes 9 de junio de 2026

    Avenida NQS con calle 33

    Corte 10:35 a. m.

    Mejora la movilidad en el punto. El sistema opera con normalidad.

    Corte 8:40 a. m.

    Por problemas en la malla vial de la avenida NQS con calle 33, sentido sur – norte, hay alta congestión en el punto.

    Los buses de TransMilenio que operan la estación Av. El Dorado salen al carril mixto para reducir la congestión e ingresan nuevamente al carril exclusivo antes de la estación Universidad Nacional.

    Todas las estaciones del Sistema prestan su servicio.

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