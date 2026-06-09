Copa Mundo de Fútbol 2026: Nuevo estudio científico señala el top 10 de favoritos; Colombia ocupa el 7° lugar

–Una simulación académica de la Universidad de Reading señala a Argentina como la principal favorita para ganar la Copa Mundo Fifa 2026, a partir de un modelo estadístico que analizó miles de escenarios posibles para el torneo.

El estudio fue realizado por el profesor James Reade y utiliza un sistema que estima la fortaleza ofensiva y defensiva de cada una de las 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, con base en partidos internacionales disputados desde enero de 2023.

El modelo contempla selecciones con distintos volúmenes de partidos en el período —desde unas 36 hasta cerca de 100— y ajusta el peso estadístico para evitar distorsiones.

El sistema va más allá de un ranking simple: para cada partido simulado, el modelo calcula los goles esperados para ambas selecciones y aplica una distribución estadística para definir el resultado. Luego, todo el Mundial se simula de forma virtual, incluida la fase de grupos, las rondas de eliminación directa, las prórrogas y las definiciones por penales.

Este proceso se repite 10 mil veces, lo que permite estimar la probabilidad final de cada selección a lo largo del torneo.

El nuevo estudio define el Top 10 de la simulación, selecciones que disputarán un total de 104 partidos durante 39 días en Estados Unidos, Canadá y México, así:

1.º Argentina

2.º Francia

3.º España

4.º Brasil

5.º Inglaterra

6.º Portugal

7.º Colombia

8.º Países Bajos

9.º Alemania

10.º Uruguay

El pasado 3 de junio, la supercomputadora de la empresa Opta señaló la selección favorita para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. España será el que se alzará con el título. El seleccionado del país ibérico se impuso en el 16,1 % de las 10.000 simulaciones del torneo. Los tres siguientes favoritos fueron las selecciones de Francia, Inglaterra y Argentina.

La empresa Opta, especializada en análisis deportivos, informó que le pidió a la supercomputadora que simulara el Mundial que se inicia el próximo 11 de junio 10 mil veces y produjo algunas conclusiones fascinantes en sus predicciones oficiales previas al torneo.

Esto fue lo que estableció la supercomputadora:

-España es el ganador más probable del Mundial de 2026, ganando el torneo en el 16,1% de las 10.000 simulaciones previas al torneo realizadas por la supercomputadora Opta.

-Francia, Inglaterra y Argentina le siguen de cerca, todos ganando el Mundial en más del 10% de las simulaciones.

-Coanfitriones Es muy poco probable que Estados Unidos, México y Canadá ganen el Mundial Basado en los simuladores de supercomputadoras.

-Sólo el 35,9% de las 10.000 simulaciones de supercomputadoras Opta vieron un La nación gana la Copa del Mundo por primera vez.

En el informe se destacó que por fuera de esas potencias habituales, valía la pena echarle un vistazo Colombia (2,1%) y Marruecos (1,9%).

Colombia ni siquiera estuvo en el último Mundial pero es un equipo al que hay que prestar atención esta vez. Fueron subcampeones de la Copa América en suelo estadounidense en 2024, perdiendo solo la final ante Argentina en la prórroga, y también terminaron terceros en la clasificación para la CONMEBOL, precisó el reporte. (Información RT).