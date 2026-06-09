Golpe al microtráfico en el centro de Bogotá: un capturado con más de 200 dosis de estupefacientes

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Un hombre fue capturado en flagrancia luego de que las autoridades le encontraran más de 200 dosis de estupefacientes y varias tabletas de rivotril durante un operativo realizado en un pagadiario del sector de Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

La captura se produjo en medio de una intervención contra el microtráfico, el homicidio y la extorsión adelantada por la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Migración Colombia en varios establecimientos de alojamiento temporal de la zona.

Durante las inspecciones, los uniformados ingresaron a las habitaciones y zonas comunes de un pagadiario que funcionaba sin razón social. Allí encontraron 205 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, además de 30 tabletas de Rivotril, un medicamento de uso controlado que también es comercializado ilegalmente en entornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Tras el hallazgo, los policías hicieron efectiva la captura del hombre y lo dejaron a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La intervención incluyó además el registro de 70 personas, la visita a cuatro establecimientos y controles migratorios que permitieron identificar a 18 ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular. Durante la jornada también fue recuperada una bicicleta que había sido reportada como hurtada y se encontraba en el interior de un pagadiario.

La Secretaría Distrital de Seguridad señala que estos operativos continuarán en los sectores priorizados del centro de la ciudad para combatir el microtráfico y recuperar espacios que están siendo utilizados para actividades delictivas.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.