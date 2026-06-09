Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes junio 9, 2026 -Dólar TRM: $ 3,581.46 (vigente 10 de junio) -Euro $ 4,170.80 -Bitcoin US$ 62.082,10 Tasa de Interés -DTF: 9,93% -UVR: $ 413,14 -Tasa de Usura 28,79% -Café US$ 3,02 -Petróleo Brent US$ 88,40 -Oro-Compra Banco de la República $ 473.502,16 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorGolpe al microtráfico en el centro de Bogotá: un capturado con más de 200 dosis de estupefacientes Entrada siguienteCortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 10 y jueves 11 de junio de 2026 en Bogotá, Cajicá y Soacha También podría gustarte Economía MinTrabajo Antonio Sanguino: ¡Ya fracasó el primer intento de tumbar el Salario Vital! Ariel Cabrera jueves enero 15, 2026 Internacional Impresionante vídeo del terremoto que sacudió a Nepal Mary Gomez sábado abril 25, 2015 Nacional Cero homicidios registraron 357 municipios de Colombia durante 9 meses de este año Ariel Cabrera lunes noviembre 2, 2015 Economía Siguen los malos resultados para McDonald’s Giovanni Alarcón M. jueves enero 29, 2015