    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,581.46 (vigente 10 de junio)
    -Euro $ 4,170.80
    -Bitcoin US$ 62.082,10

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,93%
    -UVR: $ 413,14
    -Tasa de Usura 28,79%

    -Café US$ 3,02
    -Petróleo Brent US$ 88,40
    -Oro-Compra Banco de la República $ 473.502,16

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