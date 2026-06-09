-Dólar TRM: $ 3,581.46 (vigente 10 de junio)

-Euro $ 4,170.80

-Bitcoin US$ 62.082,10

Tasa de Interés

-DTF: 9,93%

-UVR: $ 413,14

-Tasa de Usura 28,79%

-Café US$ 3,02

-Petróleo Brent US$ 88,40

-Oro-Compra Banco de la República $ 473.502,16