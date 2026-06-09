Resultados de las loterías y chances de este martes 9 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 9 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2748 – La 5ta 0 – Tarde 4620 – La 5ta 6
Culona
Día 4761 – Noche
Astro Sol
5770 – Signo Tauro
Pijao de Oro
0046 – La 5ta 1
Paisita
Día 7654 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 4344 – La 5ta 0 – Noche
Cafeterito
Tarde 9967 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 5758 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 977 – Noche
Play Four
Día 4101 – Noche
Samán
Día 6710
Caribeña
Día 2156 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 7595 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 4576 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 2809 – La 5ta 8 – Tarde 8910 – La 5ta 9