Se calienta la confrontación entre Cepeda y De la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial

–Iván Cepeda Castro pidió a la Unidad Nacional de Protección que «refuerce las medidas de protección de su contendor Abelardo de la Espriella y su formula vicepresidencial». La solicitud la hizo luego de anunciar que pondrá en conocimiento de las autoridades competentes información que recibió en las últimas horas de que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección.

«Este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta», precisó el candidato de Pacto Histórico en su cuenta en X.

Ante esta circunstancia, anuncio que pondré en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso y puntualiza: «De igual forma, entrego esta información a la Unidad Nacional de Protección para que, de ser necesario, refuerce las medidas de protección de De la Espriella y su fórmula vicepresidencial».

En otro trino, Cepeda alerta que «De las Espriella propone echar gasolina al incendio».

DE LA ESPRIELLA PROPONE ECHAR GASOLINA AL INCENDIO Sabemos por los pronósticos climáticos que, este año, el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad especialmente fuerte. Sabemos que el fracking es un método de explotación que agota las reservas de agua, acaba los suelos… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 9, 2026

A su turno, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en una declaración que publicó en X, denunció que se está orquestando un plan para atentar contra su vida. Además, afirmó que “existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos» y añadió: «Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria. Si aún no están convencidos de hacer lo correcto, les recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos está vigilando”, en referencia al subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, quien afirma ser «el quita visas».

Precisamente, en su intervención, leyó una lista de los políticos presuntamente implicados en la compra de votos para Cepeda en la Costa Atlántica, afirmando: «Le dejo aquí, Subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar»: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández Alcocer, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Martha Peralta, Johan Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo”.

El aspirante presidencial sostuvo que todo esto forma parte de la campaña en su contra de Petro y su heredero Iván Cepeda.

“Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años, porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”, afirmó.