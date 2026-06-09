Duplicar la seguridad de los dos candidatos presidenciales, ordena Petro a la Fuerza Pública

–El presidente Gustavo Petro le ordenó a la Fuerza Pública reforzar la seguridad de los candidatos presidenciales Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

“Ordeno a la fuerza pública duplicar el cuidado de los dos candidatos presidenciales. Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo, corazón y cerebro a mi pueblo. Pero blinden a los candidatos, es mi orden”, escribió el presidente en su cuenta de la red social X.

El jefe del Estado se refirió al tema en su cuenta oficial de X, donde además les pidió a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación investigar a un supuesto ‘urbanizador pirata’ de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, señalado jefe de una banda criminal que amenazó a la representante electa Claudia Romero.

“Claudia ya ha recibido coronas fúnebres en su casa, el de la foto es probablemente un sicario, y han sido amenazados activistas progresistas en Zipaquirá. La simple constricción al voto ciudadano es un delito”, dijo el mandatario en su mensaje.

Agregó que decenas de miles de amenazas están siendo enviadas por redes y correos a nombre de una campaña contra sindicalistas, maestros y maestras, a miles de estudiantes en universidades, a sus correos y perfiles personales.

“Está avalancha de amenazas debe suspenderse porque anuncia asesinatos masivos en Colombia. La Fiscalía de la Nación tiene los instrumentos informáticos para encontrar los orígenes reales de esta masiva amenaza sobre Colombia, le solicito actuar de inmediato para capturar los financiadores y las personas reales que usan la informática para amenazar grandes sectores de la sociedad”, escribió.

Y añadió: “Le solicito a dueños de redes y operadores empresariales de cualquier punto del mundo, suspender su constricción al voto de la ciudadanía colombiana y el fake, eso es un delito en el país que hoy presido”.

Atención @PoliciaColombia y @FiscaliaCol este sujeto es posiblemente un urbanizador pirata de Ciudad Bolívar, y jefe de una banda que es asesina, acaba en una moto con otra persona de amenazar a la representante a la electa por el pueblo progresista de Bogotá: Claudia Romero,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2026

En otro mensaje, el mandatario se refirió al mismo tema de las redes sociales: “Hay un delito ya en flagrancia: el uso masivo de las redes para amenazar de muerte y la calumnia, dinero sucio, miedo y mentira, como aconsejaba Goebbels a Hitler, sobre un candidato, acusándolo de guerrillero cuando nunca fue”.

En ese segundo mensaje el presidente le pide al Consejo Nacional Electoral que verifique dichos mensajes. “El CNE tiene los procedimientos para bloquear estos crímenes informáticos y publicitarios en campañas y, si no lo hace, los magistrados se vuelven cómplices del delito”, afirmó.