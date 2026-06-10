De la Espriella califica de entuerto jurídico y autoatentado legislativo orden de suspensión de Petro

–El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, reaccionó este miércoles a la polémica orden de la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, Gloria Arizabaleta, de suspensión del cargo al jefe del Estado Gustavo Petro. No sobra advertir que la congresista es del mismo partido (Pacto Histórico) del primer mandatario.

De la Espriella asegura que se trata de un «entuerto jurídico», producto de un entramado diseñado en las «entrañas» del Gobierno Nacional con el excandidato Roy Barreras, para «robarse las elecciones» de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. Es una tácita referencia a que Gloria Arizabaleta es la exesposa de Roy Barreras.

«La suspensión de Petro es un auto atentado legislativo. Lo he venido advirtiendo, Petro se quiere robar las elecciones», sostiene De la Espriella en una declaración que difundió a través de su cuenta en X, en la cual aparece luciendo la camiseta de la Selección Colombia, hecho que le prohibió un fallo judicial.

De la Espriella afirma, además, que es «un prevaricato monumental» y notifica que no lo va a permitir.