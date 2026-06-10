La inflación se dispara en EE.UU; sube al 4,2 por ciento

–La inflación volvió a dispararse en mayo en Estados Unidos, hasta alcanzar un 4,2 por ciento interanual. Se trata del nivel más alto en casi tres años, según datos oficiales publicados el miércoles 10 de junio de 2026.

El índice de precios al consumo (IPC) fue del 3,8 por ciento interanual en abril. La cifra de 4,2 por ciento para mayo es la más alta desde abril de 2023, según datos oficiales.

Los datos de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23,5 por ciento respecto al mismo período del año pasado, con un aumento de 40,5 por ciento en la gasolina. Los precios de los alimentos aumentaron de forma significativa por segundo mes consecutivo, un 2,7 por ciento.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, también aumentó en mayo hasta un 2,9 por ciento interanual, frente al 2,8 por ciento de abril. La presión sobre los precios empezó tras el inicio de la guerra contra Irán que Donald Trump lanzó junto a Israel el 28 de febrero. (Información DW).