Resultados del Baloto, las loterías y chances de este miércoles 10 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 10 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 3364 – La 5ta 2 – Tarde 0611 – La 5ta 8
Culona
Día 6567 – Noche
Astro Sol
9281 – Signo Leo
Pijao de Oro
3432 – La 5ta 4
Paisita
Día 4110 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 4306 – La 5ta 1 – Noche
Cafeterito
Tarde 1916 – La 5ta 5 – Noche
Sinuano
Día 0012 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 932 – Noche
Play Four
Día 8034 – Noche
Samán
Día 1379
Caribeña
Día 7766 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 7580 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 0749 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 4187 – La 5ta 9 – Tarde 4510 – La 5ta 9