Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 11 y viernes 12 de junio de 2026 en Bogotá y Soacha

–(Foto EAAB). Este jueves 11 y viernes 12 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Jueves 11 de junio de 2026

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Chapinero

Mariscal Sucre.

De la calle 43 a la calle 47, entre carrera 1 a la carrera 2 Este.

09:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Chicó Norte III Sector y Santa Bibiana.

De la carrera 11B a la carrera 45, entre calle 92 a la calle 104.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector.

De la carrera 8A a la carrera 15, entre calle 88 a la calle 100.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal.

De la avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre carrera 68 a la carrera 72.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal – Santa Fe

Vitelma y La María

De la avenida calle 11 Sur a la calle 1F, entre carrera 3 a la transversal 11 Este.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red de acueducto

Usme

La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme, El Pedregal II, Barranquillita y Duitama.

De la carrera 14 a la carrera 5, entre calle 77 Sur a la calle 65 Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Engativá

Minuto de Dios, La Española, Andalucía, Primavera Norte, Cerezos, Bachué, Compartir, Bochica, Ciudadela Colsubsidio, Villas de Granada, La Perla y Aguas de La Sabana.

De la calle 80 a la calle 90, entre carrera 72 a la carrera 114.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Ciudad Bolívar

Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno, El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraíso de Corinto, El Progreso, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Comuna 4 – Soacha), La Isla, La Nueva Union, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael Sector 1, San Rafael Sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazucá E.A.A.B., Terra Grande III Etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra y Villas de Casaloma.

SIERRA MORENA III:

De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

SANTO DOMINGO ANTIGUO – CARCAMO:

De la calle 67A Sur a la calle 75C Sur, entre carrera 74C a la carrera 78H.

SANTO DOMINGO NUEVO – ÁREA 1:

De la calle 75C Sur a la calle 37, entre carrera 11E a la carrera 74C.

ÁREA 2:

De la calle 64A Sur a la calle 39 Sur, entre transversal 14E a la carrera 77C.

02:00 p.m.

4 horas

Mantenimiento preventivo

Suba

Mónaco y Batán.

De la carrera 45 a la carrera 55, entre calle 111 a la calle 127.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Tibabita Rural.

De la carrera 7 a la carrera 45, entre calle 192 a la calle 201.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Soacha

Julio Rincón y Santillana.

De la carrera 9 Este a la carrera 21 Este, entre calle 40 a la calle 56.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

León XIII

De la carrera 4 a la carrera 23B, entre diagonal 37 a la calle 56B.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

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Viernes 12 de junio de 2026

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Engativá

Palo Blanco, El Laurel y Bonanza.

De la calle 63 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 72.

09:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Álamos.

De la calle 63 a la calle 68, entre carrera 86 a la carrera 96.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red de acueducto

Ferias Occidental

De la calle 72 a la calle 80, entre carrera 69H a la carrera 70.

09:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Engativá

Bonanza, Las Ferias, Palo Blanco, Alejandría, Marcela, Cami Las Ferias y Compensar Calle 80.

De la calle 72A a la calle 80, entre carrera 72 a la avenida carrera 68.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.