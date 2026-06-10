    • Bogotá

    Retiradas 15 toneladas de residuos durante operativo de limpieza en Canal Río Arzobispo en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra tres personas con el uniforme de Aguas de Bogotá limpiando un canalFoto: Aguas de Bogotá

    En un operativo de limpieza se logró el retiro de 15 toneladas de residuos del Canal Río Arzobispo, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

    Ayúdanos a cuidar los humedales, son espacios vitales para la ciudad, regulan el agua, mejoran su calidad y son refugio de cientos de especies nativas y migratorias.

    En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

    También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

    • Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
    • Disposición correcta de escombros: Línea 110.
    • Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

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