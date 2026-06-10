Retiradas 15 toneladas de residuos durante operativo de limpieza en Canal Río Arzobispo en Bogotá

Foto: Aguas de Bogotá

En un operativo de limpieza se logró el retiro de 15 toneladas de residuos del Canal Río Arzobispo, ubicado en la localidad de Teusaquillo.

Ayúdanos a cuidar los humedales, son espacios vitales para la ciudad, regulan el agua, mejoran su calidad y son refugio de cientos de especies nativas y migratorias.

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.