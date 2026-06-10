Mujer que admitió matar a una paciente durante procedimiento estético irá a la cárcel

Foto: Fiscalía General de la Nación

Mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, una mujer aceptó su responsabilidad en el procedimiento estético que le causó la muerte a una mujer el 17 de mayo de 2023, en un inmueble de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación dirigida por un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial, la intervención se realizó sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada en un apartamento. Además, la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas, y aun así procedió a realizar una actividad que representaba riesgo para la vida de la paciente.

Durante la cirugía, la víctima perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro médico asistencial, a donde ingresó sin signos vitales. Posteriormente, se constató que murió por perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.

Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo entre ambas partes. En ese sentido, esta mujer cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.