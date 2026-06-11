Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy jueves 11 de junio
Foto: TransMilenio.
Durante la mañana de hoy jueves 11 de junio de 2026, se registró un bloqueo por manifestación en la calle 8 este con carrera 110 sur.
Esta novedad puede generar retrasos en rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tus desplazamientos!
Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 11 de junio de 2026
Calle 8 este con carrera 110 sur
Corte 9:57 a. m.
A la hora la calle 8 este con carrera 110 sur no registra novedad. Las rutas de TransMiZonal 539, HH711 y KH318 operan con normalidad
Corte 4:55 a. m.
Persiste el bloqueo en la calle 8 este con carrera 110 sur afectando las rutas 539, HH711, KH318.
Corte: 04:33 a. m.
Novedades operativas:
El componente troncal opera, en el momento, sin novedades que afecten el servicio.
Por manifestación, ajena a la operación, en la calle 8 este con carrera 110 sur, la ruta 539 realiza desvío.
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