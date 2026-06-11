Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy jueves 11 de junio

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy jueves 11 de junio de 2026, se registró un bloqueo por manifestación en la calle 8 este con carrera 110 sur.

Esta novedad puede generar retrasos en rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tus desplazamientos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 11 de junio de 2026

Calle 8 este con carrera 110 sur

Corte 9:57 a. m.

A la hora la calle 8 este con carrera 110 sur no registra novedad. Las rutas de TransMiZonal 539, HH711 y KH318 operan con normalidad

Corte 4:55 a. m.

Persiste el bloqueo en la calle 8 este con carrera 110 sur afectando las rutas 539, HH711, KH318.

Corte: 04:33 a. m.

Novedades operativas:

El componente troncal opera, en el momento, sin novedades que afecten el servicio.

Por manifestación, ajena a la operación, en la calle 8 este con carrera 110 sur, la ruta 539 realiza desvío.

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