    • Bogotá

    Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy jueves 11 de junio

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMilenioFoto: TransMilenio.

    Durante la mañana de hoy jueves 11 de junio de 2026, se registró un bloqueo por manifestación en la calle 8 este con carrera 110 sur.

    Esta novedad puede generar retrasos en rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Conoce detalles y planifica tus desplazamientos!

    Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy jueves 11 de junio de 2026

    Calle 8 este con carrera 110 sur

    Corte 9:57 a. m.

    A la hora la calle 8 este con carrera 110 sur no registra novedad. Las rutas de TransMiZonal 539, HH711 y KH318 operan con normalidad

    Corte 4:55 a. m.

    Persiste el bloqueo en la calle 8 este con carrera 110 sur afectando las rutas 539, HH711, KH318.

    Corte: 04:33 a. m. 

    Novedades operativas:

    El componente troncal opera, en el momento, sin novedades que afecten el servicio.

    Por manifestación, ajena a la operación, en la calle 8 este con carrera 110 sur, la ruta 539 realiza desvío.

    Invitamos a nuestros usuarios a estar atentos a las cuentas oficiales y verificadas (que pueden identificar con el chulito azul) en redes sociales.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte