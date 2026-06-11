Donald Trump cancela ataques previstos contra Irán tras supuesto acuerdo con todas las partes implicadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la sorpresiva cancelación de los bombardeos militares que estaban previstos para ejecutarse esta misma noche en territorio de Irán. La decisión, comunicada desde Washington a través de sus plataformas digitales, obedece a un presunto acuerdo preliminar alcanzado con «los más altos niveles» de Teherán y otras potencias de la región, lo que frena momentáneamente una inminente escalada bélica en Medio Oriente.

Este abrupto giro diplomático se produce apenas horas después de que el mandatario norteamericano elevara el tono y amenazara con atacar «con gran dureza» a la República Islámica. Los planes iniciales de la Casa Blanca incluían, al parecer, una agresiva ofensiva que contemplaba la toma de instalaciones estratégicas y terminales petroleras clave, en medio de la grave crisis geopolítica que enfrenta la zona.

A través de su red Truth Social, el mandatario detalló los motivos detrás de la suspensión de la ofensiva. «Teniendo en cuenta que las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido vistas y aprobadas por las más altas autoridades iraníes, he cancelado los ataques y bombardeos», sentenció. En su declaración, aseguró también que las bases del supuesto consenso ya cuentan con el visto bueno de otras partes fundamentales en el conflicto, mencionando a países del Golfo, Turquía e Israel.

Si bien la administración estadounidense no ha publicado el texto definitivo de las negociaciones, filtraciones en medios de inteligencia y portales especializados sugieren que el pacto es amplio. El presunto borrador del acuerdo implicaría la prolongación del cese al fuego, la reapertura comercial del estratégico estrecho de Ormuz y el inicio de un plazo de 60 días de intensas negociaciones orientadas a regular el controvertido programa nuclear iraní.

Pese a la cancelación de la operación armada de esta noche, las medidas de contención no se relajarán de inmediato. Trump fue enfático al matizar que el asedio estratégico se mantendrá y advirtió que tanto la presencia militar estadounidense como el «bloqueo naval» continuarán operando «en pleno vigor y efecto» hasta que el tratado se firme de manera oficial, agregando que el lugar y la hora del encuentro se revelarán próximamente.

Esta decisión de último minuto representa un respiro indispensable para la comunidad internacional frente a la amenaza de un conflicto a gran escala y de consecuencias impredecibles. Ahora, la atención mundial se centra en la viabilidad de este supuesto acuerdo, esperando que la diplomacia logre estabilizar de forma definitiva una de las regiones más volátiles del planeta.