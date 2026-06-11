En Colombia, Ideam afirma que “El Niño” ya se encuentra presente en el Pacífico y en la atmosfera y se fortalecerá en segundo semestre del año

–(Imagen del Océano Pacífico). Las condiciones de El Niño ya se encuentran presentes tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico ecuatorial, con probabilidades superiores al 95% de fortalecimiento durante el segundo semestre del año y persistencia hasta el primer trimestre 2027, alertó este jueves el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.

Advirtió que existe una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance una intensidad «muy fuerte» durante el periodo noviembre 2026 – enero 2027, lo que lo ubicaría potencialmente entre los eventos El Niño de mayor magnitud observados desde 1950.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informa a la ciudadanía, autoridades territoriales, sectores productivos y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que, de acuerdo con el seguimiento a las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico Ecuatorial, así como a los análisis de centros internacionales de monitoreo climático, entre ellos la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), las condiciones tipo El Niño ya se encuentran presentes tanto en el océano como en la atmósfera.

Las predicciones climáticas indican probabilidades superiores al 95% de que dichas condiciones se mantendrán y fortalecerán en el transcurso del segundo semestre 2026, extendiéndose inclusive hasta el primer trimestre de 2027.

De igual manera, se prevé, con una probabilidad del 63%, que el fenómeno pueda superar el umbral de 2.0°C de anomalía de temperatura superficial del mar, alcanzando la categoría de intensidad “Muy fuerte”, lo que lo ubicaría potencialmente entre los eventos El Niño de mayor magnitud observados desde 1950. Esta evolución responde al calentamiento persistente de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, acompañado por cambios atmosféricos consistentes con la fase cálida del ciclo ENSO.

Durante el último trimestre, los principales centros internacionales de monitoreo climático, entre ellos la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Ideam, han evidenciado una evolución consistente hacia el fortalecimiento de las condiciones cálidas en el océano Pacífico ecuatorial. Los análisis emitidos entre marzo y junio de 2026 muestran un incremento progresivo de las anomalías positivas de temperatura superficial del mar, acompañado de un aumento del contenido de calor subsuperficial y una respuesta atmosférica cada vez más favorable para el establecimiento del fenómeno El Niño.

En este periodo, los modelos de predicción climática han incrementado gradualmente las probabilidades de ocurrencia y persistencia del evento, pasando de un escenario de vigilancia y posible desarrollo a uno de consolidación y fortalecimiento durante el segundo semestre del año 2026. Esta evolución refleja una alta consistencia entre los diferentes sistemas de monitoreo y pronóstico internacionales, lo que aumenta la confianza en los escenarios de impacto hidrometeorológico considerados para Colombia durante los próximos meses.

Los análisis técnicos realizados por el Ideam indican que, de mantenerse la evolución prevista por los modelos climáticos internacionales, podrían presentarse incrementos de la temperatura del aire por encima de los valores climatológicos normales en diferentes regiones del país (Pacífica, Andina y Caribe, principalmente). Estas condiciones favorecen una mayor evapotranspiración, incrementan la demanda hídrica de los ecosistemas y sectores productivos, y pueden contribuir al desarrollo de episodios de estrés hídrico, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad o con antecedentes de déficit de precipitación.

Asimismo, la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas podrían generar una reducción progresiva en los caudales de ríos y quebradas, menores niveles en embalses y reservorios, afectaciones en la disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano, actividades agropecuarias, generación hidroeléctrica y sostenimiento de ecosistemas estratégicos. Estas condiciones también pueden incrementar la probabilidad de ocurrencia de incendios de cobertura vegetal, deterioro de la calidad del aire en algunas regiones y afectaciones sobre la productividad agrícola y pecuaria.

Ante este panorama, el Ideam recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar y actualizar los planes de contingencia para la gestión del recurso hídrico, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua, implementar estrategias preventivas frente a incendios de cobertura vegetal y mantener activos los mecanismos de monitoreo y alerta temprana. El Instituto continuará realizando seguimiento permanente a la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas, emitiendo información técnica actualizada que permita apoyar la toma de decisiones oportunas para la reducción del riesgo y la adaptación frente a los posibles impactos asociados al fenómeno El Niño.

El Instituto continuará realizando el monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico tropical, evaluando los posibles impactos sobre los patrones de precipitación y temperatura en Colombia, así como fortaleciendo los mecanismos de información y alerta temprana para los sectores productivos y los organismos de gestión del riesgo.

El Ideam invita a la ciudadanía, autoridades territoriales, sectores productivos y organismos de gestión del riesgo a consultar de manera permanente la información oficial disponible a través de los Boletines de Predicción Climática, los Boletines de Seguimiento al Fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), los pronósticos meteorológicos, hidrológicos y las alertas vigentes emitidas por la entidad. Asimismo, se recomienda hacer uso de la nueva aplicación móvil “IDEAM en tu Mano”, una herramienta diseñada para facilitar el acceso oportuno a información hidrometeorológica, climática y de alertas para todo el territorio nacional. Estos productos constituyen la fuente oficial de información para el seguimiento de las condiciones ambientales del país y apoyan la toma de decisiones informadas frente a los posibles efectos asociados a la variabilidad y el cambio climático.