Consejo de Estado rechaza demanda de nulidad y deja en firme la candidatura de Abelardo de la Espriella

El Consejo de Estado de Colombia decidió rechazar la demanda de nulidad interpuesta contra la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, confirmando su autoridad para resolver el debate jurídico y dejando en firme la aspiración política tras estudiar los señalamientos por una presunta inhabilidad.

La acción judicial, radicada ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, argumentaba que la doble nacionalidad del aspirante representaba una supuesta incompatibilidad con el ejercicio de la Presidencia de la República. Según los argumentos del demandante, esta condición particular podría llegar a comprometer la soberanía y la independencia del país, por lo que se solicitaba anular el acto que avaló su inscripción oficial.

Antes de emitir el fallo de fondo, el despacho del magistrado ponente dejó claro que el tribunal es el órgano plenamente competente para conocer, en única instancia, este tipo de procesos de nulidad electoral dirigidos contra los actos expedidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras la evaluación de los recursos, la alta corte determinó que las pretensiones no estaban llamadas a prosperar procesalmente.

En consecuencia, el Consejo de Estado resolvió el rechazo de la demanda, ordenó la respectiva devolución de los anexos al accionante y dispuso que el expediente sea archivado de forma definitiva una vez la decisión cobre firmeza. Con este dictamen, el líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria logra superar uno de los obstáculos legales más sonados de su campaña hacia la Casa de Nariño, despejando las dudas institucionales sobre su participación en los comicios.

Finalmente, es importante recordar en el marco de la actual contienda electoral que, frente a las diversas querellas, demandas o señalamientos que surgen en la arena pública, siempre debe primar el derecho a la presunción de inocencia. Más allá de los debates políticos, cualquier presunta falta o irregularidad solo puede ser catalogada como tal cuando existe una sentencia judicial en firme que así lo determine, protegiendo las garantías del debido proceso.