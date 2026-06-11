Exmagistrados de altas cortes y de tribunales y docentes de Derecho advierten que Abelardo de la Espriella no puede ser presidente de Colombia ¿cuáles son los argumentos?

–En un extenso comunicado, exmagistrados de altas cortes y de tribunales y docentes de derecho advierten sobre las implicaciones jurídicas, éticas y políticas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella por tener doble nacionalidad estadounidense.

«Consideramos que una persona nacionalizada estadounidense no puede ocupar la presidencia de Colombia, no porque tenga

formalmente doble nacionalidad sino por las exigencias impuestas por ese país para adquirir su nacionalidad, que son incompatibles con la función presidencial en Colombia», afirman.

Subrayan que aunque la Constitución colombiana no prohíbe la doble nacionalidad para ser presidente, los firmantes argumentan que los compromisos derivados de la nacionalidad estadounidense pueden generar conflictos de lealtad y, por tanto, incompatibilidades para ejercer la presidencia.

Precisan que la situación frente a la doble nacionalidad estadounidense es distinta por cuando se trató de un proceso de naturalización basado en un juramento que tiene profundas consecuencias éticas y jurídicas. En efecto, al adquirir esa nacionalidad, el ciudadano De la Espriella tuvo que hacer el siguiente juramento:

«Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y

abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier principe, potentado, estado o soberanía

extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que

apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América

contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que tendré verdadera fe y lealtad

a la misma: que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija

la ley; que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados

Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo

dirección civil cuando así lo exija la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin

ninguna reserva mental ni propósito de evasión: asi que ayúdame Dios».

Advierten que este juramento no es un asunto menor: es un acto solemne y con efectos jurídicos en que la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia Igualmente este juramento implica la adquisición de obligaciones positivas frente a Estados Unidos muy fuertes: la persona nacionalizada deberá apoyar a los Estados Unidos contra cualquier actor que sea considerado por ese país como su enemigo, incluida eventualmente Colombia. El juramento exige también que la persona nacionalizada deberá llevar las armas de Estados Unidos o realizar servicios no combatientes cuando la ley de ese país así lo exija.

Exmagistrados de altas cortes por orden alfabético del primer apellido.

Pablo Cáceres Corrales

Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y ex Magistrado del

Consejo de Estado

Stella Conto Díaz del Castillo

Ex Magistrada del Consejo de Estado

Jaime Córdoba Triviño

Ex Magistrado de la Corte Constitucional

Alvaro Echeverri Uruburu

Ex Constituyente y ex Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Ex Presidente del Consejo de Estado

Iván González Amado

Ex Magistrado de la JEP y docente universitario

José Gregorio Hernández Galindo

Ex Presidente de la Corte Constitucional

María Adriana Marin

Ex Magistrada del Consejo de Estado

Jorge Iván Palacio Palacio

Ex Presidente de la Corte Constitucional

Ramiro Pazos Guerrero

Ex Magistrado del Consejo de Estado

Carmelo Perdomo Cuéter

Ex Magistrado del Consejo de Estado

Edgardo Villamil Portilla

Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Exmagistrados de tribunal por orden alfabético del primer apellido

Álvaro Montenegro Calvachi

Ex Presidente del Tribunal Administrativo de Nariño y docente universitario

Amparo Oviedo Pinto

Ex Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Ana María Rodríguez Álava

Ex Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Docentes universitarios por orden alfabético del primer apellido.

Diana Patricia Arias Holguín.

Profesora de la Universidad de Antioquia.

Edgar Ardila Amaya

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

María Rocío Bedoya.

Profesora de la Universidad de Antioquia

Ramiro Bejarano Guzmán

Profesor Universidad Externado de Colombia

Camilo Borrero García

Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia

Luisa Fernanda Cano Blandón

Profesora de la Universidad de Antioquia

Luis Manuel Castro

Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Universidad Nacional de Colombia

Liliana Estupiñán Achury

Coordinadora Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina y profesora universitaria

Gloria María Gallego García

Profesora Universidad Eafit.

Alberto León Gómez Zuluaga

Profesor universitario y defensor de derechos humanos

Ana María Londoño Agudelo.

Profesora Universidad de Antioquia.

Gloria Patricia Lopera Mesa

Profesora de la Universidad de Antioquia.

Douglas Lorduy Montañez

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario

María Cecilia M’Causland Sánchez

Ex Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado y docente universitaria

Gregorio Mesa Cuadros

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Roberto Molina Palacios

Ex Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Viridiana Molinares Hassan

Profesora de derecho constitucional

Leopoldo Múnera Ruiz

Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia

Bernardita Pérez Restrepo

Profesora de la Universidad de Antioquia

Jheison Torres Avila

Profesor de la Universidad Nacional

Rodrigo Uprimny Yepes

Ex Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional y profesor de la Universidad Nacional