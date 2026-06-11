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    Exmagistrados de altas cortes y de tribunales y docentes de Derecho advierten que Abelardo de la Espriella no puede ser presidente de Colombia ¿cuáles son los argumentos?

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En un extenso comunicado, exmagistrados de altas cortes y de tribunales y docentes de derecho advierten sobre las implicaciones jurídicas, éticas y políticas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella por tener doble nacionalidad estadounidense.

    «Consideramos que una persona nacionalizada estadounidense no puede ocupar la presidencia de Colombia, no porque tenga
    formalmente doble nacionalidad sino por las exigencias impuestas por ese país para adquirir su nacionalidad, que son incompatibles con la función presidencial en Colombia», afirman.

    Subrayan que aunque la Constitución colombiana no prohíbe la doble nacionalidad para ser presidente, los firmantes argumentan que los compromisos derivados de la nacionalidad estadounidense pueden generar conflictos de lealtad y, por tanto, incompatibilidades para ejercer la presidencia.

    Precisan que la situación frente a la doble nacionalidad estadounidense es distinta por cuando se trató de un proceso de naturalización basado en un juramento que tiene profundas consecuencias éticas y jurídicas. En efecto, al adquirir esa nacionalidad, el ciudadano De la Espriella tuvo que hacer el siguiente juramento:

    «Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y
    abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier principe, potentado, estado o soberanía
    extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que
    apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América
    contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que tendré verdadera fe y lealtad
    a la misma: que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija
    la ley; que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados
    Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo
    dirección civil cuando así lo exija la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin
    ninguna reserva mental ni propósito de evasión: asi que ayúdame Dios».

    Advierten que este juramento no es un asunto menor: es un acto solemne y con efectos jurídicos en que la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia Igualmente este juramento implica la adquisición de obligaciones positivas frente a Estados Unidos muy fuertes: la persona nacionalizada deberá apoyar a los Estados Unidos contra cualquier actor que sea considerado por ese país como su enemigo, incluida eventualmente Colombia. El juramento exige también que la persona nacionalizada deberá llevar las armas de Estados Unidos o realizar servicios no combatientes cuando la ley de ese país así lo exija.

    Exmagistrados de altas cortes por orden alfabético del primer apellido.
    Pablo Cáceres Corrales
    Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y ex Magistrado del
    Consejo de Estado
    Stella Conto Díaz del Castillo
    Ex Magistrada del Consejo de Estado
    Jaime Córdoba Triviño
    Ex Magistrado de la Corte Constitucional
    Alvaro Echeverri Uruburu
    Ex Constituyente y ex Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura
    Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
    Ex Presidente del Consejo de Estado
    Iván González Amado
    Ex Magistrado de la JEP y docente universitario
    José Gregorio Hernández Galindo
    Ex Presidente de la Corte Constitucional
    María Adriana Marin
    Ex Magistrada del Consejo de Estado
    Jorge Iván Palacio Palacio
    Ex Presidente de la Corte Constitucional

    Ramiro Pazos Guerrero
    Ex Magistrado del Consejo de Estado
    Carmelo Perdomo Cuéter
    Ex Magistrado del Consejo de Estado
    Edgardo Villamil Portilla
    Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
    Exmagistrados de tribunal por orden alfabético del primer apellido
    Álvaro Montenegro Calvachi
    Ex Presidente del Tribunal Administrativo de Nariño y docente universitario
    Amparo Oviedo Pinto
    Ex Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
    Ana María Rodríguez Álava
    Ex Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
    Docentes universitarios por orden alfabético del primer apellido.
    Diana Patricia Arias Holguín.
    Profesora de la Universidad de Antioquia.
    Edgar Ardila Amaya
    Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
    María Rocío Bedoya.
    Profesora de la Universidad de Antioquia
    Ramiro Bejarano Guzmán
    Profesor Universidad Externado de Colombia
    Camilo Borrero García
    Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia
    Luisa Fernanda Cano Blandón
    Profesora de la Universidad de Antioquia
    Luis Manuel Castro
    Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Universidad Nacional de Colombia
    Liliana Estupiñán Achury
    Coordinadora Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina y profesora universitaria
    Gloria María Gallego García
    Profesora Universidad Eafit.
    Alberto León Gómez Zuluaga
    Profesor universitario y defensor de derechos humanos

    Ana María Londoño Agudelo.
    Profesora Universidad de Antioquia.
    Gloria Patricia Lopera Mesa
    Profesora de la Universidad de Antioquia.
    Douglas Lorduy Montañez
    Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario
    María Cecilia M’Causland Sánchez
    Ex Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado y docente universitaria
    Gregorio Mesa Cuadros
    Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
    Roberto Molina Palacios
    Ex Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
    Viridiana Molinares Hassan
    Profesora de derecho constitucional
    Leopoldo Múnera Ruiz
    Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia
    Bernardita Pérez Restrepo
    Profesora de la Universidad de Antioquia
    Jheison Torres Avila
    Profesor de la Universidad Nacional
    Rodrigo Uprimny Yepes
    Ex Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional y profesor de la Universidad Nacional

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