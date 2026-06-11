Exmagistrados de altas cortes y de tribunales y docentes de Derecho advierten que Abelardo de la Espriella no puede ser presidente de Colombia ¿cuáles son los argumentos?
–En un extenso comunicado, exmagistrados de altas cortes y de tribunales y docentes de derecho advierten sobre las implicaciones jurídicas, éticas y políticas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella por tener doble nacionalidad estadounidense.
«Consideramos que una persona nacionalizada estadounidense no puede ocupar la presidencia de Colombia, no porque tenga
formalmente doble nacionalidad sino por las exigencias impuestas por ese país para adquirir su nacionalidad, que son incompatibles con la función presidencial en Colombia», afirman.
Subrayan que aunque la Constitución colombiana no prohíbe la doble nacionalidad para ser presidente, los firmantes argumentan que los compromisos derivados de la nacionalidad estadounidense pueden generar conflictos de lealtad y, por tanto, incompatibilidades para ejercer la presidencia.
Precisan que la situación frente a la doble nacionalidad estadounidense es distinta por cuando se trató de un proceso de naturalización basado en un juramento que tiene profundas consecuencias éticas y jurídicas. En efecto, al adquirir esa nacionalidad, el ciudadano De la Espriella tuvo que hacer el siguiente juramento:
«Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente y
abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier principe, potentado, estado o soberanía
extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano; que
apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América
contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales; que tendré verdadera fe y lealtad
a la misma: que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija
la ley; que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos cuando lo exija la ley; que realizaré trabajos de importancia nacional bajo
dirección civil cuando así lo exija la ley; y que asumo esta obligación libremente, sin
ninguna reserva mental ni propósito de evasión: asi que ayúdame Dios».
Advierten que este juramento no es un asunto menor: es un acto solemne y con efectos jurídicos en que la persona renuncia en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia Igualmente este juramento implica la adquisición de obligaciones positivas frente a Estados Unidos muy fuertes: la persona nacionalizada deberá apoyar a los Estados Unidos contra cualquier actor que sea considerado por ese país como su enemigo, incluida eventualmente Colombia. El juramento exige también que la persona nacionalizada deberá llevar las armas de Estados Unidos o realizar servicios no combatientes cuando la ley de ese país así lo exija.
Exmagistrados de altas cortes por orden alfabético del primer apellido.
Pablo Cáceres Corrales
Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y ex Magistrado del
Consejo de Estado
Stella Conto Díaz del Castillo
Ex Magistrada del Consejo de Estado
Jaime Córdoba Triviño
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Alvaro Echeverri Uruburu
Ex Constituyente y ex Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
Ex Presidente del Consejo de Estado
Iván González Amado
Ex Magistrado de la JEP y docente universitario
José Gregorio Hernández Galindo
Ex Presidente de la Corte Constitucional
María Adriana Marin
Ex Magistrada del Consejo de Estado
Jorge Iván Palacio Palacio
Ex Presidente de la Corte Constitucional
Ramiro Pazos Guerrero
Ex Magistrado del Consejo de Estado
Carmelo Perdomo Cuéter
Ex Magistrado del Consejo de Estado
Edgardo Villamil Portilla
Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Exmagistrados de tribunal por orden alfabético del primer apellido
Álvaro Montenegro Calvachi
Ex Presidente del Tribunal Administrativo de Nariño y docente universitario
Amparo Oviedo Pinto
Ex Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Ana María Rodríguez Álava
Ex Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Docentes universitarios por orden alfabético del primer apellido.
Diana Patricia Arias Holguín.
Profesora de la Universidad de Antioquia.
Edgar Ardila Amaya
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
María Rocío Bedoya.
Profesora de la Universidad de Antioquia
Ramiro Bejarano Guzmán
Profesor Universidad Externado de Colombia
Camilo Borrero García
Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia
Luisa Fernanda Cano Blandón
Profesora de la Universidad de Antioquia
Luis Manuel Castro
Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Universidad Nacional de Colombia
Liliana Estupiñán Achury
Coordinadora Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina y profesora universitaria
Gloria María Gallego García
Profesora Universidad Eafit.
Alberto León Gómez Zuluaga
Profesor universitario y defensor de derechos humanos
Ana María Londoño Agudelo.
Profesora Universidad de Antioquia.
Gloria Patricia Lopera Mesa
Profesora de la Universidad de Antioquia.
Douglas Lorduy Montañez
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario
María Cecilia M’Causland Sánchez
Ex Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado y docente universitaria
Gregorio Mesa Cuadros
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
Roberto Molina Palacios
Ex Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
Viridiana Molinares Hassan
Profesora de derecho constitucional
Leopoldo Múnera Ruiz
Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia
Bernardita Pérez Restrepo
Profesora de la Universidad de Antioquia
Jheison Torres Avila
Profesor de la Universidad Nacional
Rodrigo Uprimny Yepes
Ex Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional y profesor de la Universidad Nacional