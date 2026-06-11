Guerra en Medio Oriente: Trump amenaza con bombardear a Irán «sin piedad si no firma el acuerdo»

–El presidente Donald Trump declaró este jueves que los bombardeos contra Irán cesarán pronto, pero que si la República Islámica no firma el acuerdo, tomarán la decisión de «bombardear sin piedad» el país persa, indicó el reportero de Fox News, Trey Yingst, quien habló con el mandatario estadounidense.

Según el periodista, el mandatario calificó la situación como «el alto el fuego más violado en la historia del mundo». El corresponsal apuntó que, en el momento de la conversación, las fuerzas estadounidenses habían disparado 49 misiles Tomahawk, además de realizar bombardeos desde aviones de combate. El objetivo más cercano a Teherán se encontraba a unos 65 kilómetros de la capital.

Al mismo tiempo, el jefe de la Casa Blanca señaló que habló directamente con funcionarios iraníes esta noche, quienes le pidieron que detuviera los ataques. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance señaló que Washington está tratando con voces tanto moderadas como más extremistas en Irán como parte del proceso de negociación, apuntó Yingst.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán negó rotundamente esa declaración. «La afirmación de Trump sobre los supuestos contactos de funcionarios iraníes con él es rotundamente negada y constituye una excusa para evitar la guerra», indica el comunicado.

De hecho, Estados Unidos lanzó 49 misiles Tomahawk y realizó bombardeos con aviones de combate en una nueva oleada de ataques contra Irán, aseguró el presidente Donald Trump durante una conversación con el periodista de Fox News, Trey Yingst, mientras supervisaba las operaciones militares desde la sala de crisis de la Casa Blanca.

Según Yingst, Trump afirmó que mantuvo contactos directos con funcionarios iraníes durante la noche y señaló que estos le solicitaron detener los bombardeos. De acuerdo con su versión, uno de los objetivos alcanzados se encontraba a unos 64 kilómetros de Teherán.

El mandatario sostuvo que la ofensiva militar concluirá pronto, aunque advirtió que los ataques podrían continuar si no se alcanza un acuerdo. En ese contexto, afirmó que Washington mantendrá la presión sobre Irán mientras prosiguen las conversaciones.

Finalmente, destacó que Trump calificó la situación actual como «el alto al fuego más incumplido de la historia del mundo», y que el vicepresidente JD Vance le indicó que EE.UU. está negociando con distintos sectores dentro de Irán, incluidos grupos considerados moderados y otros de línea más dura.

«Convertiremos la región en un infierno para ustedes»: Irán tras ataques de EE.UU.

Irán convertirá la región en un «infierno» para EE.UU si Washington continúa amenazando la seguridad del estrecho de Ormuz, advirtió la madrugada del jueves el comandante de la fuerza aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), general de brigada Sayed Majid Mousavi, citado por Press TV.

«¿Intentan hacer inseguro el sagrado estrecho de Ormuz?», preguntó en las redes sociales. «Convertiremos la región en un infierno para ustedes desde todo Irán. Esta es la respuesta de Irán a la osadía de los estadounidenses en la región, con permiso de Dios», agregó. La advertencia ocurrió en medio de una nueva escalada entre ambos países, horas después de que fuerzas militares de Estados Unidos atacaran múltiples ciudades en el sur de Irán en la segunda jornada consecutiva de bombardeos.

En respuesta a la agresión estadounidense, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya de Irán declaró esta madrugada que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado «a todo tipo de embarcaciones, incluyendo petroleros y buques mercantes» debido a la inseguridad en la región. Por el momento, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier aproximación al estrecho se considerará «un acto de colaboración con el enemigo».

Nueva escalada

EE.UU. reanudó en la noche de este martes sus ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecutó por orden directa del comandante en jefe y constituyó, en palabras de Washington, «una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní».

Según la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, las fuerzas estadounidenses bombardearon «con pretextos infundados» varios puntos iraníes en Jask, Sirik y Qeshm, causando daños en una torre de comunicaciones en Sirik y destruyendo dos depósitos de agua en el condado.

En respuesta a la agresión de EE.UU., los militares iraníes atacaron varias bases estadounidenses en Oriente Medio, comunicó este miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (máximo órgano operativo del mando militar de las fuerzas iraníes).

La Cancillería iraní se dirigió a los países de Oriente Medio y les recordó «su responsabilidad jurídica y moral de impedir» que sus territorios sean utilizados por EE.UU. e Israel para lanzar ofensivas contra la nación persa. A su vez, recordó que Teherán «no dudará en ejercer su derecho inherente a la legítima defensa» ante los ataques contra su territorio.

Entretanto, Tasnim reseñó que el país persa está listo para atacar «objetivos estratégicos» de EE.UU. en Asia occidental, si Washington insiste en escalar el conflicto. (Información RT).