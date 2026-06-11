Arranca la Copa Mundial de Fútbol: Tras la fastuosa inauguración el primer partido es México-Sudáfrica; Colombia ya está en Guadalajara, debuta el 17 de junio

–(Imagen @FCF_Oficial). Este jueves 11 de junio de 2026 arranca la Copa Mundial. La fastuosa inauguración del evento comenzará a las 12:30 pm, hora de Colombia, 90 minutos antes del pitazo inicial del partido México vs Sudáfrica, además de que servirá como el primer evento de una trilogía de ceremonias que se completarán con sus respectivas aperturas en Canadá y Estados Unidos.

México cargará con las esperanzas de toda una nación cuando se enfrente a Sudáfrica, el equipo contra el que ya jugó en la misma fase del torneo en 2010, en un partido inaugural de gran importancia.

A continuación, la atención se trasladará a Guadalajara, donde estarán representadas Asia y Europa, ya que la República de Corea se enfrentará a una República Checa que aún se encuentra eufórica tras su éxito en la repesca de la UEFA.

Las inauguraciones estarán producidas en colaboración con Balich Wonder Studio y el eje temático de cada una de ellas está conectada por una narrativa en la que el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA es reinterpretado a través de la cultura de cada país sede.

Entre los artistas confirmados que se presentarán en la apertura en el Estadio de la Ciudad de México se encuentran Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná.

Alejandro Fernández representará a México cantando el Himno Nacional, mientras que Tyla será la encargada de entonar el Himno Nacional de Sudáfrica. En la ceremonia también aparecerá Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo 2026, para dar la bienvenida a los aficionados.

Partidos

Jueves, 11 de junio 2026

15:00 – México v Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

En la primera jornada de la Copa Mundial, México abrirá el torneo ante Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México, sede de las ediciones de 1970 y 1986. El Tri sueña con comenzar con el pie derecho en un grupo que promete ser parejo y disputado. El conjunto que dirige Javier Aguirre deberá aprovechar la presión de su afición, que sueña con cosas grandes.

22:00 – República de Corea v Chequia – Grupo A – Estadio Guadalajara

En el segundo turno, República de Corea y Chequia se medirán en un duelo que podría determinar el destino de ambos equipos en la competencia. El equipo asiático disputa su undécima edición consecutiva, mientras que la República Checa regresa al escenario mundial tras 20 años de ausencia. Este será el primer encuentro entre ambos equipos en la Copa del Mundo.

La Selección Colombia arribó la víspera a Guadalajara, ciudad que será su campamento base durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y desde donde afrontará la recta final de su preparación para el debut frente a Uzbekistán.

El primer partido de la Selección Colombia Masculina de Mayores en el Mundial de 2026 será contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026 a las 9:00 p. m. (hora de Colombia). El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El segundo será el 23 de junio frente a El Congo, a las 8 p.m., y el tercero, contra Portugal, el 27 de junio a las 7 y 30 p.m.

Los analistas posicionan a Colombia como una de las selecciones más peligrosas y candidatas a avanzar lejos en el torneo, respaldada por su sólido tercer puesto en las eliminatorias de la Conmebol.

Los expertos y portales especializados destacan las siguientes fortalezas, debilidades y probabilidades matemáticas:

-Fortalezas Principales. El liderazgo de Luis Díaz y James Rodríguez: Juntos participaron directamente en el 60.7% de los goles de Colombia en las eliminatorias. Luis Díaz llega en el pico de su carrera tras una gran temporada europea con el Bayern Múnich. Por su parte, James Rodríguez sigue siendo el motor creativo e influyente del equipo.

-Transiciones rápidas y ataque letal: Colombia es altamente peligrosa en los contraataques directos. Complementando esto, jugadores como Jhon Arias aportan un gran volumen ofensivo por las bandas.

Continuidad del proceso: El técnico Néstor Lorenzo ha consolidado una base de jugadores muy compenetrada, manteniendo el estilo táctico (usualmente 4-2-3-1 o 4-3-1-2) de los últimos años.

-Debilidades y Dudas. Dificultad contra defensas muy cerradas: En su último partido amistoso de preparación contra Jordania (victoria 2-0), el equipo se vio físicamente desgastado y con falta de eficacia para romper una línea defensiva de cinco jugadores. Esto enciende alarmas, ya que Uzbekistán propone un estilo defensivo y ordenado similar.

-Fragilidad defensiva en el retroceso: Los amistosos previos ante rivales europeos como Francia y Croacia expusieron fallas en la zaga y en la velocidad para recuperar la posición.El arco y el delantero centro: Se debate si la veteranía del arquero Camilo Vargas transmite absoluta seguridad. Además, la posición de centrodelantero sigue sin tener un dueño indiscutible (con opciones como Jhon Durán o Luis Suárez).

De acuerdo con las simulaciones estadísticas del motor de análisis deportivo Opta y reportadas por Caracol Radio, el panorama de la «Tricolor» para este torneo es el siguiente:

-Probabilidad para Colombia. Ganar el Grupo K (Frente a Portugal, RD Congo y Uzbekistán)Favorito / Alta probabilidad (Cuotas 2/1)

-Llegar a Cuartos de Fina l22% (Considerado el pronóstico más realista por expertos)

-Llegar a Semifinales 11.1%Llegar a la Final (Subcampeón)5%

-Ser Campeón del Mundo 2.1%

En resumen, los análisis concluyen que las facilidades del Grupo K deberían permitirle a Colombia avanzar a la siguiente fase, y que su techo competitivo dependerá de qué tan finos estén sus atacantes y de corregir las desconexiones físicas en defensa. (Análisis con la ayuda de la IA e información de la FIFA y @FCF_Oficial).