Iván Cepeda presenta denuncia penal contra Abelardo de la Espriella

–Por supuestamente haber promovido y financiado grupos paramilitares y ser responsable de delitos asociados con crímenes de lesa humanidad, el candidato de Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, entabló una denuncia penal contra su oponente Abelardo de la Espriella.

En rueda de prensa este jueves, Cepeda indicó que la denuncia fue radicada por su equipo jurídico ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional, por la presunta responsabilidad de De la Espriella en tres delitos asociados con crímenes de lesa humanidad.

Los 3 delitos son: concierto para delinquir (artículo 340 del Código Penal), financiación del terrorismo (artículo 345) y enriquecimiento ilícito (artículo 327).

Según explicó Cepeda Castro, la denuncia incluye elementos nuevos a los investigados en el pasado, que se han presentado escenarios como la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de Justicia y Paz, así como documentos e informes de esclarecimiento de la Comisión de la Verdad.

«Siempre se había afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC», afirmó el candidato.

Los hechos denunciados giran en torno a la Fundación Iniciativas de Paz (FIPAZ), que surgió en la década de los 2000 y de la cual De la Espriella fue su presidente. Esa organización participó activamente cuando aún las AUC no se habían desmovilizado.

Tanto la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y una sentencia de Justicia y Paz sobre la actuación del Bloque Central Bolivar caracterizaron a FIPAZ como un instrumento creado para ampliar la influencia social de los paramilitares haciendo uso de los recursos de la organización.

«FIPAZ fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a las AUC. Es decir que De la Espriella habría jugado el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares», aseguró Cepeda.

Asimismo, la denuncia contiene detalles sobre los posibles vínculos de Abelardo de la Espriella con jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque alias «Ernesto Báez», Uber Enrique Banquez alias «Juancho Dique», el exrepresentante Juan Pablo Sánchez Morales, Hugues Rodríguez alias «comandante Barbie» y Juan Carlos Sierra alias El Tuso.

El candidato Cepeda Castro explicó que Mancuso declaró en 2024 a la JEP sobre la relación de FIPAZ y las AUC. La relación de De la Espriella con el exjefe paramilitar se ha hecho evidente en declaraciones en las que asegura que Mancuso «emprendió una lucha que debimos haber emprendido todos los cordobeses».

Por su parte, Báez declaró haber recurrido expresamente a la colaboración de De la Espriella para acercar sectores sociales y, particularmente, tener influencia en el sector universitario para que la labor de las AUC pudiera prosperar.

A su vez, en la sentencia contra el exrepresentante Sánchez Morales se estableció que la candidatura del congresista se habría definido en un foro de FIPAZ, con el respaldo de Báez.

En relación con Juancho Dique, la Corte Suprema de Justicia en su decisión del 21 de octubre de 2013 ordenó investigar a De la Espriella por presunta participación en una oferta de dinero al jefe paramilitar para que guardara silencio en Justicia y Paz. Esta compulsa de copias no se ha podido encontrar en la Fiscalía General de la Nación.

Respecto a alias Barbie, Cepeda señaló que De la Espriella, además de representarlo, se benefició de la adquisición de un lote de propiedad del paramilitar.

«Un quinto hecho relevante en esta trama es la declaración del señor Juan Carlos Sierra alias EI Tuso, quien acusó a De la Espriella de haber pedido a los jefes paramilitares 4000 millones de pesos, para influir con sobornos ante la Corte Constitucional para que sus delitos fueran considerados políticos y no concierto para delinquir», afirmó el candidato.

En sexto lugar, Cepeda señaló que existen fuentes que indican que De la Espriella habría jugado un papel fundamental en la elección del fiscal Mario Iguarán en 2005, para que este garantizara la impunidad de los jefes paramilitares.

Tanto Mancuso como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, han asegurado que influyeron y movieron sobornos en la elección de Iguarán. Durante su función como fiscal precluyó investigaciones por concierto para delinquir y lavado de activos antes de que la Corte Suprema de Justicia ordenara investigar.

Estos hechos han sido objeto de compulsas de copias, pero no han sido investigados ni han arrojado resultados. En ese sentido, Cepeda le solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo explicar por qué no se han realizado las indagaciones correspondientes o no han tenido resultados.

Finalmente, el candidato explicó que la denuncia también se presenta ante la Corte Penal Internacional, debido a que estas actuaciones estarían relacionadas con la comisión de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma y que no han sido debidamente investigados por la justicia colombiana.

«Hago un llamado a las organizaciones de víctimas a que activen todos sus mecanismos para que a partir de este momento el señor De la Espriella comparezca ante la justicia, sus eventuales acciones criminales sean objeto de la más severa sanción y del más detallado y meticuloso esclarecimiento», señaló.