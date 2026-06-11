Calendario completo para la Selección Colombia y todos los equipos en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes

La Selección Colombia ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, luego de que se confirmara la programación oficial de los partidos de la primera ronda. El equipo nacional disputará sus encuentros en las sedes oficiales de México y Estados Unidos, enfrentándose a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, con el firme propósito de asegurar su cupo en las rondas finales del torneo más prestigioso del mundo.

El esperado debut del combinado tricolor se llevará a cabo en territorio mexicano. El primer reto será frente a la selección de Uzbekistán, en un escenario cargado de historia y mística futbolera: el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este compromiso marcará el punto de partida para los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes buscarán sumar sus primeros tres puntos y consolidar la confianza de la plantilla en el arranque de la competición.

Para su segunda salida, la delegación cafetera se mantendrá en suelo mexicano, pero esta vez se trasladará a Zapopan. Allí, en el Estadio Guadalajara, Colombia medirá fuerzas contra la República Democrática del Congo. Este partido se perfila como un duelo intenso y de alta exigencia física, siendo determinante para las aspiraciones del equipo de avanzar a la siguiente ronda sin depender exclusivamente de los resultados de la última jornada.

El cierre del Grupo K exigirá un cambio de país y representará, sobre el papel, el mayor desafío de esta fase. La Selección Colombia viajará a Estados Unidos para enfrentar a la poderosa escuadra de Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Este atractivo choque promete ser el encuentro decisivo para definir el liderato del grupo, además de garantizar un ambiente inmejorable en las gradas gracias a la enorme cantidad de aficionados colombianos residentes en Norteamérica.

Cabe recordar que este certamen marca un hito en la historia del deporte, al ser la primera vez que la Copa del Mundo se organiza en conjunto por tres naciones (Estados Unidos, México y Canadá) y que cuenta con la participación ampliada de 48 selecciones. Bajo este nuevo formato, los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los renovados dieciseisavos de final, abriendo un abanico de oportunidades para que el equipo nacional vuelva a hacer historia

CALENDARIO PARA COLOMBIA

Partido Fecha Sede Hora (Colombia) Colombia vs. Uzbekistán Miércoles 17 de junio Estadio Azteca, Ciudad de México 9:00 p. m. Colombia vs. RD Congo Martes 23 de junio Estadio Guadalajara, Zapopan 9:00 p. m. Colombia vs. Portugal Sábado 27 de junio Hard Rock Stadium, Miami 6:30 p. m.

CALENDARIO PARA TODOS LOS EQUIPOS

Primera jornada

11 de junio | 2 p. m. | México – Sudáfrica (Grupo A) – Estadio de Ciudad de México

11 de junio | 9 p. m. | Corea del Sur – República Checa (Grupo A) – Estadio de Guadalajara

12 de junio | 2 p. m. | Canadá – Bosnia (Grupo B) – Estadio de Toronto

12 de junio | 8 p. m. | Estados Unidos – Paraguay (Grupo D) – Estadio de Los Ángeles

13 de junio | 2 p. m. | Catar – Suiza (Grupo B) – Estadio de la Bahía de San Francisco

13 de junio | 5 p. m. | Brasil – Marruecos (Grupo C) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

13 de junio | 8 p. m. | Haití – Escocia (Grupo C) – Estadio de Boston

13 de junio | 11 p. m. | Australia – Turquía (Grupo D) – BC Place de Vancouver

14 de junio | 12 p. m. | Alemania – Curazao (Grupo E) – Estadio de Houston

14 de junio | 3 p. m. | Países Bajos – Japón (Grupo F) – Estadio de Dallas

14 de junio | 6 p. m. | Costa de Marfil – Ecuador (Grupo E) – Estadio de Filadelfia

14 de junio | 9 p. m. | Suecia – Túnez (Grupo F) – Estadio de Monterrey

15 de junio | 11 a. m. | España – Cabo Verde (Grupo H) – Estadio de Atlanta

15 de junio | 2 p. m. | Bélgica – Egipto (Grupo G) – Estadio de Seattle

15 de junio | 5 p. m. | Arabia Saudita – Uruguay (Grupo H) – Estadio de Miami

15 de junio | 8 p. m. | Irán – Nueva Zelanda (Grupo G) – Estadio de Los Ángeles

16 de junio | 2 p. m. | Francia – Senegal (Grupo I) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

16 de junio | 5 p. m. | Irak – Noruega (Grupo I) – Estadio de Boston

16 de junio | 8 p. m. | Argentina – Argelia (Grupo J) – Estadio de Kansas City

16 de junio | 11 p. m. | Austria – Jordania (Grupo J) – Estadio de la Bahía de San Francisco

17 de junio | 12 p. m. | Portugal – RD Congo (Grupo K) – Estadio de Houston

17 de junio | 3 p. m. | Inglaterra – Croacia (Grupo L) – Estadio de Dallas

17 de junio | 6 p. m. | Ghana – Panamá (Grupo L) – Estadio de Toronto

17 de junio | 9 p. m. | Uzbekistán – Colombia (Grupo K) – Estadio de Ciudad de México

Segunda jornada

18 de junio | 11 a. m. | República Checa – Sudáfrica (Grupo A) – Estadio de Atlanta

18 de junio | 2 p. m. | Suiza – Bosnia (Grupo B) – Estadio de Los Ángeles

18 de junio | 5 p. m. | Canadá – Catar (Grupo B) – BC Place de Vancouver

18 de junio | 8 p. m. | México – Corea del Sur (Grupo A) – Estadio de Guadalajara

19 de junio | 2 p. m. | Estados Unidos – Australia (Grupo D) – Estadio de Seattle

19 de junio | 5 p. m. | Escocia – Marruecos (Grupo C) – Estadio de Boston

19 de junio | 8 p. m. | Brasil – Haití (Grupo C) – Estadio de Filadelfia

19 de junio | 11 p. m. | Turquía – Paraguay (Grupo D) – Estadio de la Bahía de San Francisco

20 de junio | 2 p. m. | Países Bajos – Suecia (Grupo F) – Estadio de Houston

20 de junio | 3 p. m. | Alemania – Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio de Toronto

20 de junio | 7 p. m. | Ecuador – Curazao (Grupo E) – Estadio de Kansas City

20 de junio | 11 p. m. | Túnez – Japón (Grupo F) – Estadio de Monterrey

21 de junio | 11 a. m. | España – Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio de Atlanta

21 de junio | 2 p. m. | Bélgica – Irán (Grupo G) – Estadio de Los Ángeles

21 de junio | 5 p. m. | Uruguay – Cabo Verde (Grupo H) – Estadio de Miami

21 de junio | 8 p. m. | Nueva Zelanda – Egipto (Grupo G) – BC Place de Vancouver

22 de junio | 12 p. m. | Argentina – Austria (Grupo J) – Estadio de Dallas

22 de junio | 4 p. m. | Francia – Irak (Grupo I) – Estadio de Filadelfia

22 de junio | 7 p. m. | Noruega – Senegal (Grupo I) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

22 de junio | 10 p. m. | Jordania – Argelia (Grupo J) – Estadio de la Bahía de San Francisco

23 de junio | 12 p. m. | Portugal – Uzbekistán (Grupo K) – Estadio de Houston

23 de junio | 3 p. m. | Inglaterra – Ghana (Grupo L) – Estadio de Boston

23 de junio | 6 p. m. | Panamá – Croacia (Grupo L) – Estadio de Toronto

23 de junio | 9 p. m. | Colombia – RD Congo (Grupo K) – Estadio de Guadalajara

Tercera jornada