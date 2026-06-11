Calendario completo para la Selección Colombia y todos los equipos en el Mundial 2026: fechas, horarios y sedes
La Selección Colombia ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, luego de que se confirmara la programación oficial de los partidos de la primera ronda. El equipo nacional disputará sus encuentros en las sedes oficiales de México y Estados Unidos, enfrentándose a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, con el firme propósito de asegurar su cupo en las rondas finales del torneo más prestigioso del mundo.
El esperado debut del combinado tricolor se llevará a cabo en territorio mexicano. El primer reto será frente a la selección de Uzbekistán, en un escenario cargado de historia y mística futbolera: el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Este compromiso marcará el punto de partida para los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes buscarán sumar sus primeros tres puntos y consolidar la confianza de la plantilla en el arranque de la competición.
Para su segunda salida, la delegación cafetera se mantendrá en suelo mexicano, pero esta vez se trasladará a Zapopan. Allí, en el Estadio Guadalajara, Colombia medirá fuerzas contra la República Democrática del Congo. Este partido se perfila como un duelo intenso y de alta exigencia física, siendo determinante para las aspiraciones del equipo de avanzar a la siguiente ronda sin depender exclusivamente de los resultados de la última jornada.
El cierre del Grupo K exigirá un cambio de país y representará, sobre el papel, el mayor desafío de esta fase. La Selección Colombia viajará a Estados Unidos para enfrentar a la poderosa escuadra de Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Este atractivo choque promete ser el encuentro decisivo para definir el liderato del grupo, además de garantizar un ambiente inmejorable en las gradas gracias a la enorme cantidad de aficionados colombianos residentes en Norteamérica.
Cabe recordar que este certamen marca un hito en la historia del deporte, al ser la primera vez que la Copa del Mundo se organiza en conjunto por tres naciones (Estados Unidos, México y Canadá) y que cuenta con la participación ampliada de 48 selecciones. Bajo este nuevo formato, los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los renovados dieciseisavos de final, abriendo un abanico de oportunidades para que el equipo nacional vuelva a hacer historia
CALENDARIO PARA COLOMBIA
|Partido
|Fecha
|Sede
|Hora (Colombia)
|Colombia vs. Uzbekistán
|Miércoles 17 de junio
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|9:00 p. m.
|Colombia vs. RD Congo
|Martes 23 de junio
|Estadio Guadalajara, Zapopan
|9:00 p. m.
|Colombia vs. Portugal
|Sábado 27 de junio
|Hard Rock Stadium, Miami
|6:30 p. m.
CALENDARIO PARA TODOS LOS EQUIPOS
- 11 de junio | 2 p. m. | México – Sudáfrica (Grupo A) – Estadio de Ciudad de México
- 11 de junio | 9 p. m. | Corea del Sur – República Checa (Grupo A) – Estadio de Guadalajara
- 12 de junio | 2 p. m. | Canadá – Bosnia (Grupo B) – Estadio de Toronto
- 12 de junio | 8 p. m. | Estados Unidos – Paraguay (Grupo D) – Estadio de Los Ángeles
- 13 de junio | 2 p. m. | Catar – Suiza (Grupo B) – Estadio de la Bahía de San Francisco
- 13 de junio | 5 p. m. | Brasil – Marruecos (Grupo C) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
- 13 de junio | 8 p. m. | Haití – Escocia (Grupo C) – Estadio de Boston
- 13 de junio | 11 p. m. | Australia – Turquía (Grupo D) – BC Place de Vancouver
- 14 de junio | 12 p. m. | Alemania – Curazao (Grupo E) – Estadio de Houston
- 14 de junio | 3 p. m. | Países Bajos – Japón (Grupo F) – Estadio de Dallas
- 14 de junio | 6 p. m. | Costa de Marfil – Ecuador (Grupo E) – Estadio de Filadelfia
- 14 de junio | 9 p. m. | Suecia – Túnez (Grupo F) – Estadio de Monterrey
- 15 de junio | 11 a. m. | España – Cabo Verde (Grupo H) – Estadio de Atlanta
- 15 de junio | 2 p. m. | Bélgica – Egipto (Grupo G) – Estadio de Seattle
- 15 de junio | 5 p. m. | Arabia Saudita – Uruguay (Grupo H) – Estadio de Miami
- 15 de junio | 8 p. m. | Irán – Nueva Zelanda (Grupo G) – Estadio de Los Ángeles
- 16 de junio | 2 p. m. | Francia – Senegal (Grupo I) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
- 16 de junio | 5 p. m. | Irak – Noruega (Grupo I) – Estadio de Boston
- 16 de junio | 8 p. m. | Argentina – Argelia (Grupo J) – Estadio de Kansas City
- 16 de junio | 11 p. m. | Austria – Jordania (Grupo J) – Estadio de la Bahía de San Francisco
- 17 de junio | 12 p. m. | Portugal – RD Congo (Grupo K) – Estadio de Houston
- 17 de junio | 3 p. m. | Inglaterra – Croacia (Grupo L) – Estadio de Dallas
- 17 de junio | 6 p. m. | Ghana – Panamá (Grupo L) – Estadio de Toronto
- 17 de junio | 9 p. m. | Uzbekistán – Colombia (Grupo K) – Estadio de Ciudad de México
- 18 de junio | 11 a. m. | República Checa – Sudáfrica (Grupo A) – Estadio de Atlanta
- 18 de junio | 2 p. m. | Suiza – Bosnia (Grupo B) – Estadio de Los Ángeles
- 18 de junio | 5 p. m. | Canadá – Catar (Grupo B) – BC Place de Vancouver
- 18 de junio | 8 p. m. | México – Corea del Sur (Grupo A) – Estadio de Guadalajara
- 19 de junio | 2 p. m. | Estados Unidos – Australia (Grupo D) – Estadio de Seattle
- 19 de junio | 5 p. m. | Escocia – Marruecos (Grupo C) – Estadio de Boston
- 19 de junio | 8 p. m. | Brasil – Haití (Grupo C) – Estadio de Filadelfia
- 19 de junio | 11 p. m. | Turquía – Paraguay (Grupo D) – Estadio de la Bahía de San Francisco
- 20 de junio | 2 p. m. | Países Bajos – Suecia (Grupo F) – Estadio de Houston
- 20 de junio | 3 p. m. | Alemania – Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio de Toronto
- 20 de junio | 7 p. m. | Ecuador – Curazao (Grupo E) – Estadio de Kansas City
- 20 de junio | 11 p. m. | Túnez – Japón (Grupo F) – Estadio de Monterrey
- 21 de junio | 11 a. m. | España – Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio de Atlanta
- 21 de junio | 2 p. m. | Bélgica – Irán (Grupo G) – Estadio de Los Ángeles
- 21 de junio | 5 p. m. | Uruguay – Cabo Verde (Grupo H) – Estadio de Miami
- 21 de junio | 8 p. m. | Nueva Zelanda – Egipto (Grupo G) – BC Place de Vancouver
- 22 de junio | 12 p. m. | Argentina – Austria (Grupo J) – Estadio de Dallas
- 22 de junio | 4 p. m. | Francia – Irak (Grupo I) – Estadio de Filadelfia
- 22 de junio | 7 p. m. | Noruega – Senegal (Grupo I) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
- 22 de junio | 10 p. m. | Jordania – Argelia (Grupo J) – Estadio de la Bahía de San Francisco
- 23 de junio | 12 p. m. | Portugal – Uzbekistán (Grupo K) – Estadio de Houston
- 23 de junio | 3 p. m. | Inglaterra – Ghana (Grupo L) – Estadio de Boston
- 23 de junio | 6 p. m. | Panamá – Croacia (Grupo L) – Estadio de Toronto
- 23 de junio | 9 p. m. | Colombia – RD Congo (Grupo K) – Estadio de Guadalajara
- 24 de junio | 2 p. m. | Suiza – Canadá (Grupo B) – BC Place de Vancouver
- 24 de junio | 2 p. m. | Bosnia – Catar (Grupo B) – Estadio de Seattle
- 24 de junio | 5 p. m. | Escocia – Brasil (Grupo C) – Estadio de Miami
- 24 de junio | 5 p. m. | Marruecos – Haití (Grupo C) – Estadio de Atlanta
- 24 de junio | 8 p. m. | República Checa – México (Grupo A) – Estadio de Ciudad de México
- 24 de junio | 8 p. m. | Sudáfrica – Corea del Sur (Grupo A) – Estadio de Monterrey
- 25 de junio | 3 p. m. | Curazao – Costa de Marfil (Grupo E) – Estadio de Filadelfia
- 25 de junio | 3 p. m. | Ecuador – Alemania (Grupo E) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
- 25 de junio | 6 p. m. | Japón – Suecia (Grupo F) – Estadio de Dallas
- 25 de junio | 6 p. m. | Túnez – Países Bajos (Grupo F) – Estadio de Kansas City
- 25 de junio | 9 p. m. | Turquía – Estados Unidos (Grupo D) – Estadio de Los Ángeles
- 25 de junio | 9 p. m. | Paraguay – Australia (Grupo D) – Estadio de la Bahía de San Francisco
- 26 de junio | 2 p. m. | Noruega – Francia (Grupo I) – Estadio de Boston
- 26 de junio | 2 p. m. | Senegal – Irak (Grupo I) – Estadio de Toronto
- 26 de junio | 7 p. m. | Cabo Verde – Arabia Saudita (Grupo H) – Estadio de Houston
- 26 de junio | 7 p. m. | Uruguay – España (Grupo H) – Estadio de Guadalajara
- 26 de junio | 10 p. m. | Egipto – Irán (Grupo G) – Estadio de Seattle
- 26 de junio | 10 p. m. | Nueva Zelanda – Bélgica (Grupo G) – BC Place de Vancouver
- 27 de junio | 4 p. m. | Panamá – Inglaterra (Grupo L) – Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
- 27 de junio | 4 p. m. | Croacia – Ghana (Grupo L) – Estadio de Filadelfia
- 27 de junio | 6:30 p. m. | Colombia – Portugal (Grupo K) – Estadio de Miami
- 27 de junio | 6:30 p. m. | RD Congo – Uzbekistán (Grupo K) – Estadio de Atlanta
- 27 de junio | 9 p. m. | Argelia – Austria (Grupo J) – Estadio de Kansas City
- 27 de junio | 9 p. m. | Jordania – Argentina (Grupo J) – Estadio de Dallas