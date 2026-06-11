La Corte Suprema avoca denuncia penal contra la congresista Gloria Arizabaleta por presunto prevaricato por orden de suspensión de Petro

–La Corte Suprema de Justicia avocó este jueves una denuncia penal presentada por el abogado Luis Felipe Henao contra la congresista de Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, por supuestamente haber incurrido «en el delito de prevaricato en posible concursa con otras conductas punibles», al ordenar la suspensión del presidente Gustavo Petro, sin tener competencia para ello, en un procedimiento «abiertamente contraria a la Constitución y a la ley», violándole al jefe del Estado el debido proceso.

El alto tribunal judicial, por reparto, le entregó el caso al magistrado Misael Rodríguez, quien procedió a ordenar la práctica de pruebas, diligencia que se inició de inmediato con una inspección a la Comisión de Acusación de la Cámara y a la oficina de la congresista en el Capitolio Nacional por parte servidores de la Policía Judicial con el fin de recaudar los documentos que dieron origen a la inusitada decisión.

Según el demandante, la actuación de la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara «no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación».

Al respecto, Henao afirma que Arizabaleta decidió apartarse de la regla constitucional que establece un procedimiento especial para el juzgamiento del Presidente de la República, que involucra a la Cámara de Representantes y al Senado”, decretando por «sí sola la suspensión del jefe de Estado”, a sabiendas de que sus acciones iban en contra de la ley.

Además, el abogado Henao advirtió que el hecho de que la congresista haya rectificado en menos de cinco horas el auto en el cual ordenó la suspensión del jefe del Estado «prueba el dolo en su actuar».