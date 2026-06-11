México vence 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026: resumen y goles

La Selección Mexicana de fútbol se impuso con un marcador de 2-0 frente a su similar de Sudáfrica en el esperado partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El histórico encuentro, que dio el banderazo de salida al torneo internacional más prestigioso del deporte, se llevó a cabo ante miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca), donde el combinado tricolor logró asegurar sus primeros tres puntos de la fase de grupos gracias a un dominio absoluto en el campo y a la contundencia de sus atacantes.

Desde el silbatazo inicial, el equipo dirigido por Javier Aguirre demostró su intención de dictar el ritmo del juego, manteniendo la posesión del balón y arrinconando a la escuadra africana. La insistencia ofensiva rindió frutos rápidamente: apenas al minuto 8 del primer tiempo, el delantero Julián Quiñones aprovechó un descuido en la zaga rival para abrir el marcador, desatando la euforia en las gradas del coloso de Santa Úrsula. A pesar de los intentos de Sudáfrica por reordenarse, México se fue al descanso con la ventaja y reflejando una clara superioridad en las estadísticas de tiros a gol.

Durante la segunda mitad, la presión táctica y física comenzó a mermar al conjunto sudafricano, complicando aún más su panorama tras las expulsiones de Yaya Sithole y, más adelante, de Themba Zwane, por presuntas faltas desmedidas sobre los jugadores mexicanos. Aprovechando la ventaja numérica, el cuadro local no quitó el pie del acelerador y logró consolidar su victoria al minuto 66, cuando el experimentado Raúl Jiménez conectó un disparo preciso que terminó en el fondo de la red y sentenció el 2-0 definitivo.

El cierre del compromiso mantuvo al filo de la butaca a los asistentes, especialmente durante los minutos de compensación. Al minuto 90, el zaguero mexicano César Montes recibió una tarjeta roja directa tras una supuesta infracción grave, dejando a su equipo con diez hombres para los instantes finales del duelo. Pese a esta incidencia, la defensa tricolor logró mantener el arco en cero de la mano de su guardameta Raúl Rangel, concretando un debut soñado para el país anfitrión.

Previo a que el balón comenzara a rodar, el ambiente ya vibraba gracias a una espectacular ceremonia de inauguración que celebró la cultura nacional e internacional. El espectáculo combinó elementos tradicionales como el papel picado con tecnología de punta, además de contar con las actuaciones estelares de figuras mundiales como Shakira, Alejandro Fernández y J Balvin, quienes encendieron los ánimos y marcaron el tono festivo de esta histórica apertura mundialista.