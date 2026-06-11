Registrador refuta versiones de fraude en elecciones en el exterior

–El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, rechazó un video que circula en redes sociales «en el cual se pretender demostrar, de manera errónea, que los resultados de la votación de un candidato presidencial en algunas mesas de votación en el exterior fueron alterados».

Al respecto, Penagos explicó que en el exterior la jornada electoral se desarrolla de lunes a domingo y que los formularios E-14 o actas electorales utilizados para sustentar el supuesto fraude (en mesas de votación de Orlando, Miami y Los Ángeles) corresponden a votaciones realizadas en días distintos.

“Esto significa que no ha existido ningún tipo de alteración de los resultados electorales y, por el contrario, lo que se está haciendo es engañar a toda la ciudadanía”, sostuvo.

Frente a esta información, el Registrador Nacional hizo un llamado a los líderes institucionales, a los distintos actores del proceso electoral y a la ciudadanía en general para que se abstengan de difundir o replicar información falsa, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio.

“Difundir información sesgada o falsa, o difamar, no golpea a la autoridad electoral, golpea a la democracia en su conjunto, golpea a la nación que somos todos y todas”, afirmó.

El Registrador Nacional también alertó sobre los graves efectos del fenómeno de la desinformación en el desarrollo del proceso electoral.

“La preocupación frente a esos fenómenos de noticias falsas es que están allanando un camino hacia la violencia en Colombia”, enfatizó. Boletín nro. 118, página 2 de 2 Finalmente, reiteró a los ciudadanos la importancia de consultar exclusivamente los canales oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil para acceder a información de las elecciones presidenciales, incluidos los resultados y las actas de cada una de las mesas de votación.