Supersalud realizó inspección a dispensario de medicamentos de Cafam en Bogotá

–La Superintendencia Nacional de Salud informó que en desarrollo del Plan 100, realizó una jornada de inspección y seguimiento en el dispensario de Cafam de la calle 48 en Bogotá, que presta servicios a usuarios de Famisanar, con el acompañamiento de los SuperDefensores y del delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.

Durante la visita se verificó la entrega de medicamentos, la gestión de pendientes, la atención brindada a los usuarios y la respuesta a las peticiones ciudadanas relacionadas con barreras de acceso a los servicios de salud.

En el recorrido, los equipos de la Supersalud evidenciaron casos en los que algunos medicamentos reportados previamente como pendientes sí se encontraban disponibles en el punto de dispensación, por lo que se realizaron las verificaciones correspondientes para garantizar su entrega oportuna a los usuarios.

En #Bogotá, seguimos verificando que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan. Como parte del #Plan100, nuestros #SuperDefensores realizaron seguimiento en un dispensario de #Cafam Cll 48 para garantizar la entrega oportuna de medicamentos y la atención a los usuarios. pic.twitter.com/y6FIeatN2g — Supersalud (@Supersalud) June 10, 2026



“En el marco del Plan 100 estamos visitando más de 300 dispensarios de medicamentos en todo el territorio nacional. La instrucción del superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, y del presidente Gustavo Petro es clara: los medicamentos se entregan. Vamos a jugar este partido hasta el último minuto para garantizar que los usuarios reciban oportunamente los tratamientos que necesitan”, señaló Juan David Duque, delegado para la Protección al Usuario.

La jornada también permitió revisar casos relacionados con citas pendientes, autorizaciones y otras solicitudes presentadas por los usuarios, con el fin de brindar orientación y gestionar soluciones inmediatas a las necesidades identificadas.

Durante las verificaciones, la entidad reiteró que continuará realizando seguimiento a los casos reportados por la ciudadanía y a las situaciones identificadas en los puntos de dispensación, especialmente aquellas relacionadas con medicamentos pendientes y barreras de acceso a los servicios de salud.

El superintendente Daniel Quintero Calle anunció que estas jornadas, que buscan fortalecer la vigilancia en territorio, promover respuestas oportunas por parte de los actores del sistema y contribuir a que los usuarios accedan de manera efectiva a los servicios y tecnologías en salud que requieren, se extenderá para intervenir 300 dispensarios en todo el país.