Sustancias psicoactivas, licor adulterado, armas cortopunzantes, cambuches y basura fue lo que se encontró bajo puente de la autopista Sur con avenida Villavicencio

Foto: DADEP

La Administración distrital rechaza y anuncia acciones ante los recientes hechos de violencia protagonizados por manifestantes en el bajo puente de la autopista Sur con avenida Ciudad de Villavicencio, quienes bloquearon la vía, tumbaron el cerramiento de inicio de obra y agredieron con botellas y piedras a los gestores.

La directora de la Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, entregó el balance de las afectaciones y manifestó, en la misma línea del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, que no se frenará el proyecto:

“A pesar de una socialización previa de seis meses, más de 15 mesas de trabajo, 118 encuestas aplicadas, en un trabajo conjunto del DADEP con las alcaldías locales de Bosa y Ciudad Bolívar y más de siete entidades, hay unos pocos violentos que quieren frenar la revitalización del bajo puente por intereses que afectan a los vecinos y por los cuales priorizamos este lugar para recuperación de espacio público”.

El proyecto, que contempla la implementación de baños públicos, módulos comerciales organizados y formalizados, una zona de food trucks, zona pet, estacionamientos y cancha multipropósito, ha sido conversado y concertado con vecinos y comerciantes del sector. De allí, se identificaron problemáticas de microtráfico, distribución de alimentos sin condiciones de salubridad, focos de residuos y vectores, uso inadecuado del entorno para necesidades fisiológicas, entre otras, que impulsaron a la comunidad para avalar el avance de la obra.

Este martes se inició el cerramiento, luego de un operativo interinstitucional de la Defensoría de Espacio Público, las alcaldías locales, Policía de Bogotá, el Instituto para la Economía Social (IPES), las secretarías de Seguridad, Integración Social y Movilidad, sobre los cuatro mil metros cuadrados a intervenir, en el que se encontraron: 18 casetas/carpas, 5 cambuches, 42 toneladas de basura y escombros, papeletas de cocaína y tusi, dosis de bazuco, licor adulterado y armas cortopunzantes.

“Hay que hablar claro, lo que encontramos en este bajo puente fue droga y prostitución, eso no tiene ninguna negociación, lo que queremos desde la Alcaldía Mayor de Bogotá es beneficiar a miles de familias del entorno con mejores condiciones que ayuden a fortalecer la seguridad y productividad en la zona y hemos brindado oferta social durante meses. Lo de anoche fue vandalismo y detrás de esos desmanes están los que se benefician del microtráfico y la ilegalidad; pero no van a detener la transformación hacia un espacio vivo y activo para todos los ciudadanos”, agregó Bastidas.

Por esta razón, la directora del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) anunció que pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación pruebas de las intimidaciones y agresiones de las que fueron víctimas los gestores que estaban en el bajo puente en el momento en que iniciaron los actos de violencia, como un precedente de que no se tolerará la violencia.

“Hemos mostrado con resultados que, si es posible transformar los bajo puentes de la ciudad, ya entregamos dos, tenemos en proceso 17, y este, será una obra de 4 meses con una inversión de más de 1.700 millones para beneficiar a miles de familias. No vamos a parar, porque nuestro compromiso es con #MásYMejorEspacioPúblico para los ciudadanos. Así avanzamos en Bogotá”, concluyó Lucía Bastidas.

En esta publicación del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, puedes conocer su pronunciamiento a propósito de estos desmanes: