Capturado por atacar con un martillo a guarda de seguridad de TransMilenio en el Portal 20 de Julio

Foto: Secretaría de Seguridad

El sujeto habría intentado ingresar de manera irregular al sistema de transporte y, luego de que el personal de seguridad le solicitó validar el pasaje, el delincuente habría agredido al trabajador con un martillo. Gracias a la rápida reacción de las autoridades, el presunto agresor fue capturado y puesto a disposición de la justicia.

Actualmente, la víctima adelanta el proceso de denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes.

De no haber sido por los elementos de protección con los que contaba el guarda de seguridad, especialmente el casco, las consecuencias del ataque habrían podido ser fatales. Esta indumentaria, implementada recientemente para el personal operativo y de seguridad del sistema, busca proteger la integridad de los trabajadores frente a hechos de violencia asociados a intentos de evasión del pago del pasaje y otras situaciones que afectan la convivencia en el transporte público.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) rechaza este hecho y recuerda que las agresiones contra guardas y personal operativo no son actos de intolerancia menores, sino conductas sancionables que pueden derivar en procesos penales. Quienes incurran en este tipo de comportamientos deberán responder ante las autoridades por poner en riesgo la vida e integridad de trabajadores y usuarios del sistema.

Se invita a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier situación de violencia o alteración de la convivencia a través de la Línea 123 o a las autoridades presentes en el sistema, con el fin de contribuir a la protección de la vida y la seguridad de todos los usuarios.