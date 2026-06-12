Defensoría urge acciones en favor de comunidades que por más de 20 años han tenido restricciones por amenaza del volcán Galeras

–Frente a los recientes anuncios de adopción del Plan Integral de Gestión del Riesgo del volcán Galeras y del decreto de retorno a la normalidad en su zona de influencia en el departamento de Nariño, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a que los traduzcan en hechos concretos y reales.

A la fecha, no han sido asignados recursos al Plan ni se ha expedido el decreto mencionado, y las comunidades de los municipios de Pasto, La Florida y Nariño esperan que sea materializado lo anunciado por el Gobierno nacional. Cabe recordar que, a través del Decreto 4106 de 2005, hace más de 20 años fue declarada una situación de desastre en estos poblados, estableciendo medidas de evacuación y reubicación de comunidades expuestas, entre otras acciones.

Además, las decisiones administrativas que declararon amplias zonas como de “alto riesgo no mitigable” en la denominada Zona de Amenaza Volcánica Alta (Zava) han mantenido restricciones sobre el uso del suelo en sectores de estos municipios, afectando a más de 5.000 personas. Esta situación ha limitado durante años el desarrollo de proyectos de vivienda, infraestructura y ordenamiento territorial, así como el acceso de las comunidades a servicios, créditos y oportunidades de desarrollo, sin que hasta el momento existan medidas claras de reparación integral para las poblaciones perjudicadas.

Sentencia T-269 de 2015: La Corte Constitucional reconoció estas vulneraciones y ordenó al Estado elaborar un Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras que garantizara la participación de las comunidades, la definición clara de responsabilidades institucionales y la asignación presupuestal suficiente. Esta sentencia evidenció la necesidad de un enfoque más garantista y respetuoso de los derechos humanos en la gestión del riesgo volcánico.

Cabe recordar que las comunidades afectadas, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, adelantaron el evento ‘Volcán Galeras: cultura viva por los derechos’ el pasado agosto, en el que pudieron manifestar su inconformidad con la situación a través de actos culturales y artísticos.

Dado el contexto, y coincidiendo en que las medidas previstas son fundamentales para la restitución de derechos, la Defensoría llama a las autoridades a ejecutar las acciones pertinentes con carácter urgente y a entregar la información de manera clara y oportuna, de manera que contribuya a generar confianza frente a lo que está ocurriendo.

A propósito del tema, este es el último reporte del Servicio Geológico Colombiano sobre el comportamiento del Volcán Galeras: