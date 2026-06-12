Nuevos pronósticos sobre quién ganará en el Mundial 2026: Combinan capacidades de la IA y análisis de periodista deportivo de ESPN

–Un enfoque que combina no solo las capacidades de la Inteligencia Artificial, IA, sino también el análisis del periodista deportivo de ESPN, Ryan O’Hanlon, proporciona una perspectiva integral para anticipar el próximo campeón de la Copa Mundo 2026, incluyendo el porcentaje de posibilidades de pasar a la siguiente fase que tendría cada equipo.

Pronóstico para los octavos de final:

-Alemania (30 %) vs. Francia (50 %)

-Resultado previsto: Francia 2 – Alemania 1

-Canadá (27 %) vs. a Japón (28 %)

-Resultado previsto: Canadá 1 – Japón 0

-Países Bajos (34 %) vs. a Noruega (18 %)

-Resultado previsto: Noruega 1 – Países Bajos 1 (Noruega gana en penaltis)

-México (36 %) vs. Inglaterra (40 %)

-Resultado previsto: Inglaterra 1 – México 0

-Croacia (19 %) vs. España (60 %)

-Resultado previsto: España 3 – Croacia 1

-Estados Unidos (21 %) vs. Bélgica (25 %)

-Resultado previsto: EE.UU. 2 – Bélgica 1

-Argentina (56 %) vs. Turquía (18 %)

-Resultado previsto: Argentina 1 – Turquía 0

-Irán (13 %) vs. Colombia (33 %)

-Resultado previsto: Colombia 2 – Irán 0

-Pronóstico para los cuartos de final

-Francia (33 %) vs. Canadá (11 %)

-Resultado previsto: Francia 2 – Canadá 0

-España (48 %) vs. Estados Unidos (7 %)

-Resultado previsto: España 2 – EE.UU. 0

-Noruega (7 %) vs. Inglaterra (23 %)

-Resultado previsto: Noruega 1 – Inglaterra 0

-Argentina (42 %) vs. Colombia (18 %)

-Resultado previsto: Argentina 1 – Colombia 0

Pronóstico para la semifinal

-Francia (19 %) vs. España (35 %)

-Resultado previsto: España 3 – Francia 3

-Noruega (3 %) vs. Argentina (28 %)

-Resultado previsto: Argentina 2 – Noruega 1

Predicción de la final

-España (24 %) vs. Argentina (17 %)

-Ganador previsto: España 2 – Argentina 1

En este caso, el porcentaje corresponde a las probabilidades de ganar la Copa Mundial, según el análisis de O’Hanlon. (Información RT).