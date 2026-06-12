Disfruta la obra ‘El Pirata Alfredo’: asiste al Centro Cultural Compartir La Pilona de Ciudad Bolívar este 14 de junio

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes te invita a la obra de teatro ‘El Pirata Alfredo’, la historia de Alfredo, un niño que guarda un gran secreto, que se presentará el 14 de junio de 2026 a las 3:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir en Sumapaz La Pilona 10 de la localidad de Ciudad Bolívar. ¡Entrada gratis!

Esta emocionante obra, del Colectivo Artístico Acto Gato Teatro, presenta la historia de Alfredo, un valiente pirata dispuesto a defender el tesoro más importante de todos, los libros. Su enemigo es el temible Malapata, quien junto a sus torpes secuaces Pocoayuda y Nohaganada busca destruir todas las historias del mundo.

Cuando Malapata secuestra a María del Sol, hermana de Alfredo, para quedarse con un libro invaluable, el joven deberá embarcarse en una épica aventura que lo llevará al fantástico y oscuro mundo de los filibusteros.

A través de títeres, humor y fantasía, la obra resalta el valor de la lectura y el juego como motores de creatividad y encuentro. Además, reivindica el teatro de títeres como un lenguaje artístico capaz de emocionar y conectar con públicos de todas las edades.