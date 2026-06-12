Cortes de luz este sábado 13 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 13 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte II Sector. De la calle 99 a calle 101 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio El Chicó. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 87 a calle 91 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Veracruz. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Barrancas Oriental Rural. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 170 a calle 174 – Desde las 9:00 p. m. del 13 de junio hasta las 6:00 a. m. del 14 de junio

Barrio El Redil. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 170 a calle 175 – Desde las 9:00 p. m. del 13 de junio hasta las 6:00 a. m. del 14 de junio.

Barrio La Granja Norte. De la carrera 5 a carrera 8 entre calle 170 a calle 172 – Desde las 9:00 p. m. del 13 de junio hasta las 6:00 a. m. del 14 de junio.

Barrio Rincón del Chicó. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 99 a calle 101 – Desde las 8:00 p. m. del 13 de junio hasta las 6:00 a. m. del 14 de junio.

Barrio San José de Usaquén. De la calle 173 a calle 176 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 9:00 p. m. del 13 de junio hasta las 6:00 a. m. del 14 de junio.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.