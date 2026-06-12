Irán niega acuerdo con EE.UU y lanza un ultimátum petrolero

–Estados Unidos ha generado un «ciclo falso e inútil» de mentiras y contradicciones en su comportamiento hacia Irán, advirtió el mayor general iraní Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al Anbiya, máxima instancia operativa del mando militar del Ejército iraní. La advertencia se produjo después de que Washington primero amenazara con atacar infraestructura energética iraní y luego asegurara que las negociaciones habían sido aprobadas por las más altas autoridades de la República Islámica.

«Estados Unidos, por un lado, habla de acuerdo y negociación, y por el otro comete villanías», señaló Abdollahi en un comunicado citado por Press TV. El alto mando se refirió a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien primero advirtió que golpearía muy fuerte a Irán y tomaría la isla de Jarg, para luego anunciar horas después que había cancelado los bombardeos previstos y que el diálogo estaba aprobado por el más alto nivel de liderazgo iraní. Mientras tanto, la agencia de noticias Fars indicó que ningún texto de un memorando de entendimiento inicial con Estados Unidos ha sido confirmado.

«Esta clara contradicción entre las palabras y los hechos de Estados Unidos es la principal causa de la inseguridad en la región y ha puesto en peligro la seguridad del comercio internacional y de las economías, especialmente en el estrecho de Ormuz», afirmó Abdollahi. Añadió que los dirigentes estadounidenses carecen de «comprensión adecuada de la honorable y valiente nación iraní y de sus poderosas fuerzas armadas» y que Washington nunca podrá compensar sus «sucesivas derrotas y humillaciones» mediante la propaganda y la guerra mediática.

En relación con las recientes amenazas de EE.UU. contra la infraestructura petrolera de Irán, el comandante declaró: «O las exportaciones de gas y petróleo están disponibles para todos, o nadie tendrá acceso a ellas».

Abdollahi advirtió que si Washington realiza nuevas agresiones, «el fuego de la guerra se extenderá y será más amplio, además de la inseguridad en la región». «Si Estados Unidos vuelve a desear llevar a cabo ataques contra el heroico Irán, recibirá una respuesta más fuerte que antes», agregó, subrayando que las Fuerzas Armadas iraníes se mantienen en total preparación. (Información RT).