Trump: «Terminamos hoy la guerra con Irán»

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este jueves que el conflicto con Irán ha terminado, reafirmando que la República Islámica se comprometió a «no tener nunca armas nucleares».

«No sé si lo sabían, pero hoy pusimos fin a la guerra con Irán y ellos han acordado no tener nunca un arma nuclear, algo en lo que insistimos. Ese era el objetivo principal», afirmó durante un mitin virtual por teléfono en apoyo al republicano Burt Jones.

Previamente esta misma jornada, el inquilino de la Casa Blanca ya ha asegurado que Washington ha conseguido un acuerdo por el que «Irán nunca tendrá armas nucleares», subrayando que «pronto habrá una firma y los documentos están prácticamente listos».

? "TERMINAMOS HOY LA GUERRA CON IRÁN" — Trump El mandatario reafirmó que Teherán se comprometió a "no tener nunca armas nucleares", algo en lo que insistió Washington. pic.twitter.com/eiDZ7WHgQt — RT Última Hora (@RTultimahora) June 12, 2026



Sin embargo, desde la República Islámica no han confirmado sus declaraciones. Un portavoz de la Cancillería iraní señaló que, desde el inicio, «la mayor parte del texto estaba finalizado, pero los estadounidenses no dejaron de cambiar de postura». En ese contexto, Teherán calificó las afirmaciones de Trump como «especulaciones», ya que «el asunto aún no se ha resuelto».

Medios iraníes publican las 14 disposiciones de un borrador de memorando entre Irán y EE.UU.

Una fuente cercana al equipo negociador iraní reveló a Mehr nuevos detalles del borrador de 14 puntos del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, acordado entre las partes está semana pero que aún no se ha firmado.

Según la fuente, los puntos del borrador son los siguientes:

1- Cese permanente e inmediato de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

2- Compromiso de Estados Unidos de no injerirse en los asuntos internos de Irán y respetar la soberanía de la República Islámica.

3- Levantamiento total del bloqueo naval en un plazo de 30 días.

4- Compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de las zonas aledañas a Irán.

5- Reapertura del estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días, con la participación de Irán.

6- Suspensión de las sanciones a la venta de petróleo, productos petroquímicos y derivados, y pleno acceso de Irán a sus recursos financieros.

7- La necesidad de que EE.UU. y sus aliados presenten planes de reconstrucción para Irán por un valor mínimo de 300.000 millones de dólares.

8- 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final sobre cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias estadounidenses, así como de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica.

9- Reiterar el compromiso de Irán, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, de no producir armas nucleares.

10- Durante las negociaciones, Estados Unidos se ha comprometido a no aumentar sus fuerzas en la región y a no imponer nuevas sanciones.

11- Liberación de 24.000 millones de dólares de fondos iraníes bloqueados durante los 60 días de las negociaciones finales. La mitad de esta cantidad deberá estar disponible para Irán antes del inicio de las negociaciones.

12- Establecer un mecanismo de seguimiento para la implementación del acuerdo.

13. El acuerdo final será aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

-14 Las negociaciones finales no comenzarán hasta que se libere la mitad de los fondos iraníes congelados, se suspendan las sanciones petroleras contra Irán y se levante el bloqueo naval. El acuerdo final se basará exclusivamente en el destino del uranio enriquecido y el enriquecimiento, el levantamiento de las sanciones y el programa de reconstrucción económica iraní. Los debates sobre el programa de misiles de Irán y el apoyo a los grupos de resistencia se han eliminado definitivamente de la agenda. (Información RT).