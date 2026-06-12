Trabajo sí hay hasta este sábado 13 de junio: La Unidad Móvil Agencia de Empleo llega a Villa del Río en Bosa

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, a través de su Unidad Móvil de Atención llega a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo labores. Asiste desde el martes 9 a al sábado 13 de junio de 2026 al salón comunal del barrio Villa del Río en Bosa. Además, accede a más vacantes laborales disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en la localidad de Bosa

¿Vives en el sur de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Asiste desde martes 9 al sábado 13 de junio de 2026 y accede gratis a:

Accede a vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Visita la la Unidad Móvil llega al salón comunal del barrio Villa del Río de la localidad Bosa, ubicado en la calle 55A sur #66-50. Los horarios son de martes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sa?bado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.