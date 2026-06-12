Pakistán confirma la existencia de un texto definitivo para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes, a través de sus plataformas oficiales, que se ha logrado consensuar un texto definitivo para firmar un histórico acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Desde Islamabad, el mandatario detalló que este crucial avance busca poner fin a la severa crisis armada desatada en los últimos meses en Medio Oriente, consolidando a su país como el mediador central para resolver las profundas diferencias entre Washington y Teherán.

En su declaración pública, Sharif aseguró que «la paz nunca ha estado tan cerca como ahora» y destacó que Pakistán se encuentra trabajando de manera estrecha con ambas partes para definir los próximos pasos diplomáticos. Este sorpresivo y esperado anuncio llega en un momento de extrema tensión internacional, en el que las principales potencias globales exigían una salida negociada ante los presuntos ataques y operaciones militares cruzadas que amenazaban con desestabilizar la economía de toda la región.

Por su parte, altos funcionarios estadounidenses han respaldado el optimismo del gobierno paquistaní frente a estas negociaciones. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó ante la prensa que la firma oficial del memorando de entendimiento podría llevarse a cabo este mismo fin de semana en territorio europeo. Según Vance, este pacto tiene el potencial de transformar la geopolítica de la región y sentar las bases para una estabilidad duradera, siempre y cuando se cumplan estrictamente las obligaciones estipuladas.

En cuanto a los términos del supuesto acuerdo, fuentes diplomáticas cercanas a las conversaciones revelaron que el documento establece, en una primera fase, un alto el fuego integral en todos los frentes regionales. A esto le seguiría una etapa de negociaciones técnicas de 60 días en la que Irán se comprometería a suspender su programa de enriquecimiento de uranio por un lapso de 15 a 20 años, además de desmantelar instalaciones clave. A cambio de estas concesiones, Washington liberaría de forma progresiva miles de millones de dólares en activos iraníes que se mantienen congelados.

A pesar del evidente entusiasmo de la comunidad internacional, la cautela impera en Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, manifestó en sus redes sociales que, si bien las conversaciones para un memorando de entendimiento están muy avanzadas, los detalles definitivos se compartirán únicamente «en el momento oportuno». Las autoridades iraníes han insistido en que todavía no hay una conclusión formal rubricada.

Actualmente, el mundo se mantiene a la expectativa de la ratificación de este documento por parte del gobierno iraní. De concretarse de manera oficial, el pacto marcaría un hito sin precedentes en la diplomacia contemporánea, demostrando que, incluso en los escenarios bélicos más complejos y hostiles, la mediación internacional puede abrir caminos viables hacia la paz.