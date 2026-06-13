Barranquilla y Cali entre las ciudades de América Latina con mayor riesgo por olas de calor del cambio climático

–(Imagen ilustrativa Ideam Col).Por lo menos diez ciudades de América Latina, entre ellas Barranquilla y Cali, de Colombia, presentan una vulnerabilidad extrema ante las olas de calor que se pronostican como consecuencia del «cambio climático», según un estudio de la Universidad de Oxford (Reino Unido) publicado en la revista Sustainable Cities and Society. El calor extremo se está convirtiendo en una de las consecuencias más peligrosas e inequitativas del cambio climático, afirma la investigación.

Las olas de calor están aumentando en frecuencia, duración e intensidad, provocando exceso de mortalidad, fallas de infraestructura y pérdidas económicas en ciudades de todo el mundo, puntualiza.

Los autores advierten que la frecuencia, la duración y la intensidad de estos fenómenos están en aumento, lo que provoca un exceso de mortalidad, fallos en las infraestructuras y pérdidas económicas. Asimismo, el informe destaca que «más del 95 % de las ciudades con mayor riesgo se concentran en el Sur Global», esto es, países en desarrollo, industrialización tardía o emergentes—ubicados principalmente en América Latina, África, Asia y Oceanía.

El riesgo de calor en las ciudades no está determinado únicamente por las temperaturas extremas, sino por los efectos combinados de las condiciones ambientales, incluida la humedad, la temperatura radiante media, la velocidad del viento, la vulnerabilidad sociodemográfica y la capacidad del sistema para hacer frente a ellas.

Según el estudio, el riesgo de calor en las ciudades se extiende más allá de los extremos climáticos y está mediado por vulnerabilidades sociales y capacidades de infraestructura que determinan cómo las poblaciones experimentan y responden al calor.

La exposición al peligro se caracteriza utilizando los grados día de enfriamiento basados en el Índice de clima térmico universal ponderado por población (UTCI), que capturan el estrés térmico acumulativo. La vulnerabilidad y la capacidad de afrontamiento se caracterizan por la capacidad económica, la estructura demográfica y los factores de infraestructura.

Los resultados muestran que más del 95% de las ciudades de mayor riesgo se concentran en el sur y sudeste de Asia y el África subsahariana. También demuestran que la exposición por sí sola no es suficiente para predecir el riesgo. Varias ciudades altamente expuestas (por ejemplo, Bangkok, Jeddah) ocupan un lugar más bajo debido a su fuerte capacidad de afrontamiento, mientras que otras (por ejemplo, Karachi, Faisalabad, Kaduna) enfrentan un riesgo grave bajo una exposición moderada.

El estudio analizó el riesgo de calor en 205 urbes, todas con más de un millón de habitantes.

Los investigadores no se limitaron a revisar únicamente la temperatura, ya que argumentan que las concepciones de riesgo basadas solo en la exposición «son sistemáticamente engañosas».

Por ello, incorporaron variables como la humedad, la edad de la población, los niveles de pobreza, la cobertura arbórea y el costo de la electricidad para evaluar la capacidad real de adaptación de cada una.

Los resultados del estudio y las posiciones de las ciudades latinoamericanas

Los resultados revelan que la India, Pakistán, Nigeria y Ghana albergan el mayor número de ciudades con puntuaciones de riesgo elevadas. Las tres urbes que lideran la clasificación mundial son Basora (Irak), Ahmedabad (India) y Bamako (Malí).

Por su parte, la ciudad colombiana de Barranquilla encabeza el índice en la región de América Latina y el Caribe, ocupando el puesto 11 a nivel global.

Luego le siguen:

19. Puerto Príncipe (Haití)

27. Manaos (Brasil)

44. Guayaquil (Ecuador)

46. Goiania (Brasil)

47. Mérida (México)

52. Lima (Perú)

54. Cali (Colombia)

56. San Luis Potosí (México)

60. Maracaibo (Venezuela)