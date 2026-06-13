La perentoria advertencia de la DEA a cabecillas de las bandas terroristas y criminales tras la muerte de alias «Niño Guerrero»

–(Imágenes MijpVzla X). «La muerte de Héctor “Niño” Guerrero es un revés significativo para Tren de Aragua y un recordatorio de que los líderes criminales no pueden escapar de la justicia», afirmó el administrador de la DEA, la agencia antidrogas de EE.UU Terrance Cole tras la muerte del cabecilla del Tren De Aragua.

En la declaración, difundida en la cuenta en X, el jefe de la DEA afirmó que el peligroso criminal venezolano «creía que podía escapar del alcance de las fuerzas del orden desde un refugio seguro y remató: «Estaba equivocado.»

Terrance Cole notificó que «la DEA y nuestros socios seguirán persiguiendo agresivamente a los cárteles terroristas designados y a sus líderes dondequiera que operen» y añadió: «Ningún rango está fuera de nuestro alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está fuera de toda responsabilidad».

Igualmente señaló que “la presión sostenida sobre estas empresas criminales debilita su capacidad de traficar drogas letales, propagar la violencia y amenazar la seguridad de nuestras comunidades”.

#DEA Administrator Cole: "The death of Héctor 'Niño' Guerrero is a significant setback for TdA & a reminder that criminal leaders cannot outrun justice. He believed he could escape the reach of LE from a safe haven. He was wrong." Read more:https://t.co/djJlptLWtX@TheJusticeDept pic.twitter.com/NXMjzlPSNn — DEA HQ (@DEAHQ) June 13, 2026

Alias el «Niño Guerrero» fue abatido en una operación combinada entre organismos de seguridad del régimen chavista y de Estados Unidos que tuvo lugar en el sureste del estado Bolívar, territorio de Venezuela:

«En el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona», indicó en un comunicado.

Las autoridades venezolanas señalaron que, durante la operación, se produjeron enfrentamientos entre integrantes de las estructuras criminales y resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, cabecilla de la organización criminal Tren de Aragua.

Asimismo, detallaron que el operativo contó con «apoyo tecnológico especializado» y se desarrolló mediante mecanismos de «cooperación e intercambio de información de inteligencia» entre ambos países.

«La República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada y continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad y la protección de nuestro pueblo», concluyó el régimen chavista.

El presidente Donald Trump fue el primer en reportar la muerte de Niño Guerrero.

«El Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua», escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en «estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien».

«Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte», aseguró Trump, sin indicar en qué lugar se realizó el ataque contra el Niño Guerrero.

Trump adjuntó a su mensaje un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo. No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” – President DONALD J. TRUMP ?? pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

Estados Unidos designó al Tren de Aragua como «organización terrorista» en enero de 2025, apenas regresó Trump a la presidencia. La banda criminal opera en varios países de América Latina.

El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) en 2014. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.

El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe del Tren de Aragua, de nombre real Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Estados Unidos también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización.

Tras ocupar militarmente en septiembre de 2023 el penal de Tocorón, el gobierno de Maduro anunció que había «desmantelado totalmente» esa banda. El Niño Guerrero era entonces prófugo de la justicia.

Según el centro de análisis Insight Crime, «Niño Guerrero», que tendría 42 años, convirtió el grupo «en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón».

Bajo su liderazgo, Tocorón «se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (…) a jefes criminales conocidos como pranes».

«Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel», según un informe de Insight Crime de 2025. (Con información de la DEA y DW).