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    Contundente golpe al narcotráfico asestan la Armada y la Fuerza Aérea: Incautan cerca de 5 toneladas y media de cocaína

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En una operación conjunta de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial y autoridades de países de la región, se logró la incautación de 5.439 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en embarcaciones tipo “Go Fast” por organizaciones de crimen transnacional, los cuales tenían como destino Centroamérica.

    La Armada colombiana compartió el video que registró el momento en que una de las embarcaciones fue interceptada. En ésta se encontraron cuatro y media toneladas de la droga.

    En otra lancha rápida interceptada en el Caribe, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, decomisaron otra tonelada de clorhidrato de cocaína.

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