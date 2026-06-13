Contundente golpe al narcotráfico asestan la Armada y la Fuerza Aérea: Incautan cerca de 5 toneladas y media de cocaína

–En una operación conjunta de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial y autoridades de países de la región, se logró la incautación de 5.439 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en embarcaciones tipo “Go Fast” por organizaciones de crimen transnacional, los cuales tenían como destino Centroamérica.

La Armada colombiana compartió el video que registró el momento en que una de las embarcaciones fue interceptada. En ésta se encontraron cuatro y media toneladas de la droga.

#EsNoticia ??En una operación junto a la @FuerzaAereaCol incautamos más de una tonelada de clorhidrato de cocaína que era transportada a bordo de una embarcación tipo “go fast” en aguas del Caribe colombiano.#ContundenciaOperacional pic.twitter.com/CJlezT96c3 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) June 12, 2026

En otra lancha rápida interceptada en el Caribe, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, decomisaron otra tonelada de clorhidrato de cocaína.