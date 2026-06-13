Desmantelan red que lavaba millonarias ganancias del tráfico de migrantes por el Caribe colombiano

–El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional reportó el desmantelamiento de una red que lavaba cuantiosos recursos provenientes del tráfico de migrantes desde la región del Urabá antioqueño hacia los Estados Unidos.

El resultado de esta operación, realizada en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU, fue producto de una rigurosa investigación que permitió identificar y capturar a nueve personas por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La organización movía recursos del tráfico ilícito de migrantes desde el Urabá antioqueño hacia Estados Unidos.

Está operación permitió además la incautación de tres armas de fuego y más de $155 millones en efectivo.