Envían a la cárcel a presunto sicario y dos implicados más en el crimen del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

–Una juez de control de garantías de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al presunto sicario y otras dos personas que habrían participado en el crimen de periodista Cristian Hernando Herrera, perpetrado el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de la ciudad de Cúcuta, luego que una fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputara los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos

Los judicializados, identificados en actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, son John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González.

Labores investigativas permitieron identificar a Cristian Gerardo García Martínez como el presunto responsable de compartir desde su teléfono celular y a través de una plataforma digital internacional, 66 archivos con contenido explícito que involucrarían a niños, niñas y… pic.twitter.com/rxPfxwRklr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 13, 2026



Los elementos materiales probatorios establecieron que Portillo González, a bordo de un taxi, presuntamente hizo seguimientos a la víctima en su lugar de residencia y otros sitios que frecuentaba. Posteriormente, se reunió con Vesga Arenas, y juntos habrían vigilado del cerca la vivienda con el propósito de alertar sobre el momento en el que debía ejecutarse el crimen.

Con la información suministrada, Duque Andrade llegó al lugar indicado y sin descender de la motocicleta en la que se transportaba, al parecer, le disparó al comunicador y huyó del sitio. El periodista fue trasladado en una ambulancia para recibir atención médica, pero murió en el trayecto.

Videos de cámaras de seguridad y otras evidencias recopiladas permitieron conocer los movimientos de los tres señalados implicados en la materialización del ataque. Asimismo, las labores de policía judicial indican que el crimen estaría relacionado con el ejercicio profesional de la víctima, quien con antelación recibió amenazas del grupo delincuencial autodenominado como ‘La Familia de la P’.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres celulares.