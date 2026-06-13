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    Cayó alias Víctor Chalá, cabecilla de disidencias de las Farc acusado del crimen del periodista Mateo Pérez en Antioquia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó este sábado la captura de alias Víctor Chalá, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc acusado de la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez, ejecutado en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia.

    La captura de este sujeto se hizo efectivo en una operación de la Policía en el peaje del municipio de Flandes (Tolima), donde también fueron capturadas en flagrancia otras cinco personas. Durante el procedimiento se incautaron cuatro pistolas, abundante munición, una camioneta Toyota y $33 millones en efectivo.

    Con este resultado avanzamos en la protección de la vida, la defensa de la libertad de prensa y la lucha contra las estructuras criminales que amenazan a los colombianos. Más temprano que tarde, el que la hace la paga.

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