Irán se declara ganador de la guerra con EE.UU

–El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó en una entrevista con medios locales que la República Islámica venció en la guerra con EE.UU.

«Irán ha sido el vencedor de esta guerra, y el pueblo iraní es el verdadero vencedor en este escenario […] Cualquier acuerdo está destinado a sellar la victoria en el campo de batalla», aseveró el canciller.

Araghchi destacó que Teherán logró la victoria a pesar de que EE.UU. e Israel contaban con armamento avanzado, incluyendo capacidad nuclear. «Naturalmente, tras una victoria de esta magnitud, es necesario consolidarla mediante un acuerdo o entendimiento», manifestó.

En este contexto, proporcionó detalles sobre el acuerdo con Washington que, según él, se encuentra en su fase final. El canciller indicó que el documento representa un memorando de entendimiento de 14 puntos y aún está sujeto a modificaciones hasta su aprobación definitiva. Asimismo, se negó a proporcionar detalles del acuerdo, declarando que se anunciarán una vez finalizadas las negociaciones.

«En los próximos días»

Asimismo, el ministro confirmó que ambas partes están «más cerca que nunca» de la firma del acuerdo inicial. «Podría suceder en los próximos días; eso espero», apuntó. También explicó que «la firma se realizará de forma remota, al estilo digital, como se dice hoy en día». «Cada parte lo firmará y luego se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes», dijo.

En ese contexto, instó a los medios de comunicación a que «se abstengan de especulaciones que pudieran perturbar el ambiente psicológico y político a nivel internacional, de una manera que pudiera perjudicar esta oportunidad». «Dejemos que nuestro trabajo avance con sus propios principios y en su propio ámbito», concluyó.

Donald Trump anunció el jueves de esta semana que se habían producido avances significativos en las negociaciones entre Washington y Teherán y destacó: «Hoy pusimos fin a la guerra con Irán». Sin embargo, el acuerdo aún no fue firmado por las partes ni sus detalles fueron revelados al público.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, declaró que importantes secciones de un posible acuerdo destinado a poner fin al conflicto con EE.UU. están cerca de completarse, a pesar de las posiciones contradictorias y los repetidos actos de agresión militar por parte de Washington. (Información RT).