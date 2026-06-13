Colombia: Este lunes 15 de junio comienzan las votaciones en el exterior de la segunda vuelta presidencial; 1.414.661 colombianos están habilitados

–Las votaciones en el exterior de la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente, correspondientes al periodo constitucional 2026-2030, se inician este lunes 15 de junio. La jornada electoral se desarrollará durante toda la semana y culminará el domingo 21 de junio, en el horario habitual de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Para esta elección, 1.414.661 colombianos residentes en el exterior están habilitados para ejercer su derecho al voto: 777.343 mujeres y 637.318 hombres, informó la Registraduría Nacional.

Los ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas de votación habilitadas del 15 al 20 de junio y en 2.181 mesas el día 21 de junio, distribuidas en 253 puestos ubicados en 67 países.

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar, tanto en Colombia como en el exterior, ya sea la versión amarilla con hologramas o la digital, de manera física o a través del dispositivo móvil. No se aceptan documentos como pasaporte, contraseña, libreta militar u otros distintos a la cédula.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional,

www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’.